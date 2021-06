Legea educatiei sexuale este un subiect controversat tot mai dezbatut in ultima perioada, care a impartit politicienii in doua tabere, pro si contra, fiecare venind cu argumente care mai de care mai progresiste sau mai conservatoare. Unii vad aceasta lege ca fiind benefica pentru elevi, astfel incat sa invete din timp informatii utile despre propriul corp si despre schimbarile prin care trec, pe cand altii considera ca va declansa o curiozitate timpurie a copiilor privind sexualitatea.

Proiectul de lege a primit votul final anul trecut, insa a fost retrimis spre examinare de Klaus Iohannis, care a fost nemultumit de inlocuirea conceptului de "educatie sexuala" cu "educatie sanitara", dar si de introducerea obligativitatii obtinerii acordului scris al parintilor.

"Ideea de educatie sanitara este una desueta, ce nu mai corespunde conceptului actual privind sanatate publica. Importanta educatiei pentru sanatate, mai ales a educatiei sexuale rezulta indeosebi din necesitatea asigurarii unui climat sanatos, in deplina siguranta pentru realizarea relatiilor dintre indivizi, care sa garanteze integritatea fizica si psihica", se arata in cererea de reexaminare trimisa de presedinte Parlamentului.

Cum s-au pozitionat partidele

In linii marti, USR-PLUS s-a pozitionat in favoarea introducerii orelor de educatie sexuala in scoli, PSD si AUR au luat pozitii dure impotriva proiectului de lege, in PNL parerile sunt impartite, pe cand UDMR a votat impotriva amendamentelor USR PLUS in Comisia de Munca din Senat. Amendamentele vizau:

Eliminarea articolului de lege care schimba educatia sexuala in educatie sanitara;

Eliminarea articolului care conditiona prezenta la ore de acordul parintilor;

Introducerea orelor de educatie sexuala incepand cu clasa a V-a;

Predarea orelor de catre cadrele medicale;

Posibilitatea ca parintii sa-si poata retrage copiii de la aceste ore;

Votul in Senat ar urma sa aiba loc marti, 22 iunie.

Pozitiile adoptate de politicieni

Mai multi politicieni au iesit in evidenta prin prisma pozitiilor categorice pe care le-au adoptat fata de introducerea educatiei sexuale in scoli.

USR-PLUS

Vicepremierul Dan Barna sustine ca parintii care nu doresc pentru copiii lor ore de educatie pentru sanatate trebuie sa isi asume acest lucru, mentionand ca adolescentii care nu au parte de informatiile necesare risca "sa faca lectia de educatie sexuala in spatele scolii sau in toaleta".

"In loc sa avem - si asta e pozitia sustinuta de USR PLUS - un mecanism prin care acei parinti, care, din considerente religioase sau orice alt considerent, isi retrag copiii de la ora respectiva - si este intr-adevar dreptul parintelui -, avem o lege care spune ca la ora participa doar acei copii cu cei mai responsabili parinti.

Or, in felul acesta obligam in continuare generatii de tineri si tinere sa faca lectia de educatie sexuala in spatele scolii sau in toaleta. Este de neacceptat. E o pozitie foarte ferma pe care USR PLUS o are vizavi de acest subiect. Trebuie sa ne gandim la copii si nu la himerele medievale ale parintilor.

Copiii sunt viitorul acestei tari, iar cei care traiesc inca Evul Mediu pot sa isi asume lucrul acesta, dar sa isi asume ei retragerea copilului. Nu statul sa vina sa spuna: copiii nu au dreptul la educatie sexuala si doar parintii intelepti si carora le pasa cu adevarat de copii pot sa isi duca copilul la ora", a declarat Dan Barna.

Acesta a adaugat ca forma actuala a legii este "una medievala" si ca nu se mira ca PSD o sustine, dar ca nu se astepta la acelasi lucru din partea anumitor parlamentari PNL.

Partidul Social Democrat

Din tabara PSD a facut valuri declaratia senatorului de Alba, Calin Gheorghe Maties, care sustine ca Iohannis doreste "ca in scoli, copiilor sa li se predea de fragezi practica masturbarii" si "sa fie ghidati spre homosexualitate".

"Mai pe romaneste, disputa cu privire la educatia sexuala in scoli! Din fericire, in comisia de munca am reusit sa respingem cererea lui Iohannis. Omul asta chiar vrea ca in scoli copiilor sa se predea de fragezi practica masturbarii (dupa cum o cere OMS), dar pericolul din spate este altul, mult mai grav. Se vede deja in tari ca si Canada sau SUA: COPIII SA FIE GHIDATI SPRE HOMOSEXUALITATE! USR lasa impresia uneori ca este platit de ONG-urile LGBT. Altfel nu imi explic...

USR-ul a sarit de fund in sus (nicio trimitere la homosexualitatea clamata la rang de doctrina de piticii lui Barna) ca asta ne cere Europa!

ATENTIE: accept pe oricine in jurul meu si nu voi discrimina pe nimeni dupa niciun criteriu, fie el si sexual. DAR SA II SPUI COPILULUI de 6-7 ani al acestei tari cum sa se masturbeze si sa ii insufli in mod voit si constient sa isi schimbe traiectoria sexuala...NICIODATA USR-ISTILOR!!!

Nu ma credeti, uitati-va la Canada!!! Asta vrem?? EU NU!!

USR-ul a vrut ca orele de sexualitate sa fie tinute de ONG-uri si sa nu faca parte din curricula Ministerului Educatiei!! Adica sa vina oricine si sa predea ce o vrea... Iar Ministerul Educatiei sa nu aiba nimic de spus...

USR-ul si Iohannis au vrut astazi ca elevii sa fie obligati sa participe la orele de educatie sexuala. Adica sa elimine acordul parintilor!!! INACCEPTABIL!", a scris senatorul PSD pe Facebook.

Spiritele s-au incins si in urma cu o saptamana, cand senatorii au dezbatut cererea de reexaminare a legii, la solicitarea presedintelui Klaus Iohannis.

"O uriasa majoritate a votat aceasta lege. A aparut ca o necesitate. Necesitatea de a prezerva inocenta minorilor. Sunt chestiuni absolut abominabile, lucruri care nu sunt potrivite pentru copilasi.

La sectiunea sexualitate, citez "bucuria si placerea de a atinge propriul corp, despre masturbarea timpurie". Dincolo de faptul ca suntem persoane mature, personal acest tip de mizerie ca parinte si ca bunic mie imi genereaza o reactie profund contra unei astfel de modalitati si ideologii neomarxiste de a impune calcarea in picioare a inocentei copiilor nostri", a sustinut, la dezbaterile din plen, senatorul PSD, Titus Corlatean.

Alianta pentru Unirea Romanilor

Si membrii AUR au avut pozitii categorice in cadrul dezbaterilor. De exemplu, senatorul Claudiu Tarziu a sustinut ca legea are un "interes ideologic" si ca "este fals ca mamele minore sunt din cauza lipsei educatiei sexuale".

"Incercati prin tot felul de acte normative sa determinati o schimbare a mentalitatii. Ne intoarcem in pestera", a mai spus Claudiu Tarziu.

"Omul modern are creierul supersexualizat datorita dezvoltarii premature a sinapselor sexuale. S-a constatat ca atunci cand sinapsele sexuale se dezvolta creierul omului nu mai este apt pentru studiu", a spus Mircea Daneasa, membru AUR.

Diana Sosoaca, fost senator AUR, a vorbit, de asemenea, despre masturbare.

"A invata un copil intre 0 si 4 ani, conform standardelor privind educatia sexuala in Europa, ce e masturbarea, nu cred ca v-ar conveni", a spus Sosoaca.

Partidul National Liberal

Robert Sighiartau, secretarul general al PNL, a sustinut ca, prin aceasta lege, vor fi abuzate minoritatile.

"Libertatea de a alege educatia copilului tau in functie de convingerile pe care le ai. Deci eu cred ca daca nu vom accepta acest amendament, dimpotriva vom putea face abuzuri impotriva minoritatilor, impotriva celor care au alte opinii decat majoritatea din aceasta tara si nu cred ca este in regula. Va dau un exemplu: vine un musulman in Romania si poate el vrea sa isi aleaga la educatia pentru viata modul in care vrea sa isi creasca copilul. Legea asta este pentru toti parintii din Romania. (...)

Poate vine un popa sa tina. Se inscrie popa sa faca educatie sexuala: dom'le, nu aveti voie sa faceti niciodata nimic. Sau poate se inscrie musulmanul care spune: Harem", a spus Robert Sighiartau in cadrul dezbaterii.

Ludovic Orban, liderul PNL, a declarat marti, 22 iunie, ca este vorba de un subiect care tine de constiinta si ca este foarte greu de luat o decizie la nivelul coalitiei care sa sustina un punct de vedere unitar.

"E vorba de un subiect care tine de constiinta si e foarte greu de luat o decizie la nivelul coalitiei sa sustina un punct de vedere unitar. E adevarat, am discutat acest subiect, s-au exprimat puncte de vedere, pareri, inca nu s-a luat o decizie in coalitie si de altfel este o decizie ca ceea ce am discutat toti este vorba de o anumita dificultate de a putea impune o anumita decizie care se ia la nivelul coalitiei catre toti parlamentari din coalitie", a declarat, marti, Ludovic Orban.

Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, afirma ca actuala programa de educatie sanitara, care sa includa si educatia sexuala, in scoli, este una foarte buna si ca elevii ar trebui sa se inscrie din start la acest curs optional, cu posibilitatea de a se retrage, pe parcurs, din diferite motive.