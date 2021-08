Politicienii români care au fost prinși băuți la volan. „Iau un tratament pentru inimă, am tensiunea mică”

Florin Cîțu, premierul României, se află în mijlocul scandalului momentului după ce s-a aflat că, în urmă cu 20 de ani, a făcut două zile de închisoare în SUA, fiind prins băut la volan. Totuși, cazul nu este unul singular. Mai mulți politicieni români s-au aventurat să urce la volan după câteva pahare.

Politicienii români care au fost prinși băuți la volan

Beni Oni Ardelean

Deputatul PNL a fost prins în seara de 24 aprilie 2021 cu o alcoolemie peste limita legală, în timp ce conducea, astfel că i-a fost suspendat permisul timp de 90 de zile. Acesta a avut 0,11mg/l alcool pur în aerul expirat, astfel că a primit și o amendă de 1.305 lei.

Cu toate acestea, deputatul a negat că ar fi consumat alcool. A declarat pentru G4Media că aparatul alcooltest a indicat valoarea respectivă din cauza unui tratament pe care îl ia pentru o afecțiune cardiacă.

„Iau un tratament pentru inimă, am tensiunea mică, foarte oscilantă. Voi face contestaţie. Nu am consumat alcool”, a declarat Ben Oni Ardelean pentru sursa citată.

Mircea Geoană

Mircea Geoană, secretarul general adjunct al NATO, a fost filmat conducând după ce a băut mai multe pahare cu vin, la începutul lunii august. Acesta era la restaurant, cu soția, unde a fost surprins consumând alcool. Ulterior, a plecat cu mașina.

Poliția s-a autosesizat și a anunțat că va face verificări în acest sens.

„Cu privire la imaginile apărute în spaţiul public precum şi că urmare a solicitării dumneavoastră, facem precizarea că Brigada Rutieră a demarat verificări pentru stabilirea situaţia de fapt”, a declarat Claudiu Costea, reprezentant al Poliţiei Rutiere a Capitalei pentru „Adevărul”.

Victor Picu

Victor Picu (PNL), fostul șef al Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), a fost prins băut la volan în 2 august 2020.

Acesta a fost oprit de un echipaj al Poliției Rutiere în Piața Victoriei, pentru un control de rutină. A avut 0,46 mg/l alcool în aerul expirat, astfel că a fost condus la Institutul de Medicină Legală ”Mina Minovici”, din Capitală, pentru recoltare de probe biologice. I s-a întocmit și dosar de cercetare penală pentru conducere sub influența băuturilor alcoolice.

Circa o săptămână mai târziu, a fost revocat din funcție de Ludovic Orban, premier la vremea respectivă, după numai șase luni de când era în fruntea ANOFM.

Csongor Oltean

Csongor Oltean (UDMR), fost secretar de stat în Ministerul Tineretului și Sporturilor, a fost prins băut la volan în iunie 2021. Acesta și-a recunoscut fapta și și-a dat demisia.

”Azi dimineață am fost oprit de poliție fiind sub influența alcoolului. Nu am nici-o scuză, îmi asum răspunderea pentru fapta mea. Comportamentul iresponsabil este incompatibil cu funcția publică și nu doresc să transmit un mesaj greșit tinerilor. Drept urmare, primul lucru azi dimineață a fost să-mi depun demisia din funcția de secretar de stat din cadrul Ministerului Tineretului și Sportului”, a declarat Csongor Oltean la momentul respectiv.

Scandalul în care este implicat Florin Cîțu

Un document din martie 2000, apărut în presă miercuri, 11 august, arată că premierul Florin Cîțu a făcut două zile de închisoare în SUA pentru că a condus băut, în anul 2000, și că a primit o amendă de 1.000 de dolari. Premierul a recunoscut fapta.

”Acum 20 de ani a fost vorba de un DIY, conducere sub influenţa alcoolului. Am plătit amenda respectivă, una foarte mare. Am făcut o greşeală acum 20 de ani. E interesant că apare această informaţie acum când este competiţia internă PNL”, a afirmat Florin Cîţu, întrebat, miercuri, dacă a fost încarcerat două zile în SUA şi dacă a plătit o amendă.

Ulterior, s-au format două tabere, cei care îi iau apărarea, susținând că acțiunile premierului de acum 20 de ani nu au legătură cu activitatea sa politică din prezent, și cei care îl numesc ”penal”, cerându-i demisia.