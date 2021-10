Politica românească nu prea este în interesul cetățenilor

Faptul că USR a venit cu un program de guvernare și cu un premier, în timp ce PNL și PSD au venit cu mâinile în buzunare, doar în plimbare, la consultările de la Cotroceni, arată că USR este un partid care știe exact ce are de făcut la guvernare, vrea s-o facă și are și cu cine.

În același timp, USR da dovadă și de o naivitate cruntă, naivitate care vine din lipsa de experiență politică. Cioloș e convins că, dacă va propune un program de guvernare bun și mai prezintă și garanția că el va fi dus la îndeplinire întocmai și la timp, va fi suficient pentru ca celelalte partide să se entuziasmeze, să aplaude minute în șir și să scandeze „Cioloș și echipa lui, salvatorii neamului”.

In realitate, propunerea naiva a USR pentru premier l-a scutit pe Klaus Iohannis sa repete tertipul de la căderea guvernului Orban 1, atunci când președintele Iohannis, neputându-l propune ca premier tot pe Orban, a trebuit sa trișeze, propunându-l in mod fals pe Cîțu, iar acesta, la indicația partidului, s-a retras cu doar 15’ înainte de votul de încredere din Parlament, pentru ca Iohannis sa-l poată nominaliza tot pe Orban.

Cine cunoaște cât de cât lumea politică înțelege imediat că pluseriștii, în frunte cu Cioloș, au nevoie urgentă de un consilier bătrân și hârșâit într-ale politicii, unul care să cunoască toate tertipurile și capcanele meseriei. Pentru că politica n-a fost și, probabil, nici nu va fi vreodată despre bună-credință și despre onestitate, nici despre interesele cetățenilor, ci, înainte de orice, politica urmărește, din păcate, interesele politicienilor și, mai ales, a intereselor de grup.

PSD, PNL și UDMR au demonstrat, de-a lungul anilor, că știu exact cu ce se mănâncă politica și nu vor mișca nici un deget pentru țară și pentru cetățenii ei din simplu altruism, ci doar dacă au ceva de câștigat.

Vreți dovezi? Am foarte multe și toate acestea sunt doar în legătură cu actuală criză de guvern.

De exemplu, dacă ceva nu funcționa cum trebuie în guvernul Cîțu, ar fi fost în interesul țării că PNL să se consulte cu partenerii de guvernare, înainte de a lua hotărâri draconice, precum cele două demiteri ale miniștrilor pluseriști, pentru a se evita criza politică în care ne aflăm, în pragul iernii.

De asemenea, PSD ar fi putut să încheie criza de guvern foarte rapid, ceea ce ar fi fost în interesul țării, votând în Birouri permanente reunite o dată certă, conform Constituției, în care să fie dezbătută și votată moțiunea de cenzură a USR/AUR.

Ar fi fost în interesul țării ca UDMR să nu se fi opus dorinței USR de a desființa SIIJ - mai ales pentru că această cerință venea și din partea UE, și ar putea fi o piedică în plus împotriva ridicării MCV-ului - dar reprezentanții minorității maghiare au preferat să susțină instituția extrem de controversată înființată de PSDragnea, poate pentru că au și ei în Uniune politicieni corupți sau poate pentru a folosi această împotrivire drept monedă de schimb pentru a câștiga alte avantaje.

Așa cum ar fi fost în interesul țării ca președintele Iohannis să nominalizeze imediat un premier liberal, altul decât Florin Cîțu, pentru a dezamorsa criza politică în care se află acum România.

Cineva ar putea să-mi spună: da, dar decizia miniștrilor USR de a demisiona din guvern a fost în interesul României?

Răspunsul e: da, demisia miniștrilor USR din guvernul Cîțu a fost în interesul României, pentru că fostul premier, actualmente interimar, i-a împiedicat în mod sistematic pe miniștrii pluseriști să-și pună în practică programul de guvernare, ceea ce contravine flagrant înțelegerilor anterioare dintre părți, dar contravine, așa cum spuneam, și intereselor tării, care așteaptă reforme care să elimine inechitățile.

USR era ca o femeie care, fiind bătută și violată frecvent de către soț, n-a mai rezistat și l-a reclamat pe acesta la Poliție, iar judecătorul i-a dat soțului violent o condamnare privativă de libertate. Acum, rudele soțului o acuză pe femeie că și-a băgat bărbatul în închisoare. Prin acest raționament strâmb, victima se transformă în agresor, iar agresorul în victimă. Vi se pare corect?