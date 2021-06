Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, luni, ca Biroul Executiv al formatiunii a decis, in unanimitate, ca parlamentarii formatiunii sa voteze impotriva motiunii initiate de PSD la adresa ministrului Cristian Ghinea. De asemenea, Orban a anuntat ca liberalii vor fi mobilizati pana in 30 iunie, in asteptarea motiunii de cenzura anuntata de PSD.

"Motiunea initiata de PSD impotriva ministrului Cristian Ghinea. Biroul Executiv a decis in unanimitate sa dea mandat parlamentarilor sa viteze impotriva motiunii initiate cu PSD", a anuntat, luni, Ludovic Orban.

Acesta a vorbit si despre motiunea de cenzura anuntata de PSD.

"Pana la 30 iunie ne vom confrunta cu o motiune de cenzura initiata de PSD (...) Am luat decizia de a solicita prezenta 100% a tuturor senatorilor si deputatilor PNL la toate pocedurile parlamentare importante pana in data de 30 iunie. Nu stim cand va fi depusa motiunea, dar PNL este mobilizat, va vota impotriva motiunii si va sustine toate demersurile parlamentare initiate de coalitie", a mai afirmat Orban.

Motiunea impotriva ministrului Cristian Ghinea va fi prezentata luni si va fi votata marti.

PSD a anuntat si o motiune de cenzura pana la finalizara sesiunii parlamentare.