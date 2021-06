Primarul municipiului Barlad, Dumitru Boros (PNL), a declarat ca Nelu Tataru este ''groparul liberalismului'', dupa ce fostul ministru al Sanatatii, in calitate de presedinte al Organizatiei Judetene a PNL Vaslui, a declarat invalide alegerile la organizatia barladeana, castigate de Boros, si a convocat alta conferinta de alegeri.

Dupa ce in cursul zilei de marti a fost desemnat un nou lider al PNL Barlad in persoana lui Georgica Vulpe, Boros a precizat ca el este de fapt presedintele ales corect si in conformitate cu prevederile statutului PNL, afirmand ca Vulpe nu mai este membru PNL, deoarece si-a depus demisia din partid pe data de 11 decembrie anul trecut.

"Statutul si legile interne ale PNL au fost incalcate, cu buna stiinta, doar pentru ambitia celui care, vremelnic, se afla la carma organizatiei judetene. Domnul Tataru s-a intrecut pe sine insusi, asta dupa ce printr-o semnatura abuziva si ilegala a anulat alegerile legale si statutare din data de 16.06.2021 ale Organizatiei PNL Barlad.

A reusit sa inscauneze in functia de 'presedinte' al PNL Barlad, in sedinta convocata nelegal, un om care nu are nici macar calitatea de membru, in persoana numitului Georgica Vulpe. In data de 11.12.2020, acesta si-a depus demisia din partid, inregistrata sub nr. 193/11.12.2020. Aceasta demisie a fost postata si promovata pe toate retelele de socializare, inclusiv in presa. Ceea ce nu stie domnul Tataru, desi este presedinte, si armata de stransura din alte partide, conform art. 33, pct. 2 din statut, persoana care a demisionat poate face cerere de reinscriere in Partidul National Liberal dupa trecerea unei perioade de minimum un an de la demisia sa", a afirmat Dumitru Boros, intr-un comunicat de presa.

Presedintele PNL Vaslui, Nelu Tataru, a declarat, pentru AGERPRES, ca nu doreste sa comenteze acuzatiile care i se aduc.

Organizatia PNL Barlad si-a desemnat, marti, presedintele, in persoana lui Georgica Vulpe, la mai putin de o saptamana dupa ce la nivelul forului local s-a mai desfasurat o conferinta de alegeri, in urma careia castigatorul functiei de presedinte a fost ales primarul municipiului Barlad, Dumitru Boros, scrutin contestat ulterior si invalidat de conducerea organizatiei judetene a partidului.

Presedintele ales pe data de 16 iunie, Dumitru Boros, a declarat ca el a fost ales in mod corect si in conformitate cu prevederile statutului PNL, precizand ca alegerile organizate, marti, sunt nelegale. De cealalta parte, secretarul general al PNL Vaslui, Daniel Onofrei, sustine ca alegerile de marti au fost organizate conform statutului PNL si ca noua conducere este cea legitima.

Referitor la faptul ca Georgica Vulpe nu ar mai fi membru PNL, Onofrei a precizat ca acesta si-a prezentat demisia pe data de 11 decembrie 2020, nemultumit de activitatea primarului Dumitru Boros, dar ca a revenit asupra deciziei de a parasi PNL, pe data de 13 decembrie.

O decizie privind legalitatea celor doua randuri de alegeri organizate la PNL Barlad urmeaza sa fie luata la nivelul central al partidului.