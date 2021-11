Cîțu anunță că PNL va face propria propunere de premier. Liberalii refuză să cedeze ministerul Finanțelor

Premierul interimar Florin Cîţu susţine că Partidul Naţional Liberal va face propria propunere de premier, dar că desemnarea prim-ministrului îi aparţine preşedintelui Klaus Iohannis.

El a precizat că a văzut că se încearcă modificarea PNRR, dar că acest lucru este imposibil şi a mai menţionat că este crucial pentru PNL să păstreze Ministerul Finanţelor.

Ads

“PNL va face propria propunere de premier şi după aceea vom vedea. Desemnarea o face preşedintele României, dar PNL va avea o propunere de premier”, a declarat, luni, Florin Cîţu.

Întrebat dacă se poate ajunge la o variantă de premier PSD, în cazul în care liberalii vor fi de acord cu o colaborare cu social-democraţii, el a răspuns: “Vă duceţi prea mult înainte. Haideţi să avem o discuţie diseară. Am văzut în aceste zile câteva lucruri pe care le vom discuta, am văzut că se încearcă modificarea PNRR ceea ce este imposibil, acest lucru nu se poate face, vor fi negocieri importante”.

El a mai fost întrebat dacă va prelua şefia Senatului în cazul în care nu va mai fi premier.

“În acest moment PNL are mai multe decizii. Propunerea de premier este preşedintele partidului. Vom vedea mai departe. Desemnarea o face preşedintele României, una este propunerea partidului”, a menţionat Cîţu.

El a precizat că direcţia de guvernare nu are legătură cu partenerul.

“Până la urmă direcţia de guvernare nu are nicio legătură cu partenerul, dacă noi ne menţinem obiectivele noastre. Şi avem acolo planul de reforme care nu o se va schimba. Nu ai cum să schimbi PNRR. Avem alte reforme pe care deja le-am început, strategia fiscal-bugetară, care arată o scădere a deficitului bugetar, creşterea investiţiilor. Le vom pune pe masă în discuţiile cu oricare dintre parteneri. Asta mă intereseaază pe mine, asta ne interesează pe noi liberalii, să ne impunem aceste reforme pentru că sunt bune pentru România nu pentru că vrea PNL să le impună”, a afirmat Florin Cîţu.

Întrebat cât de important este pentru PNL să păstreze Ministerul Finanţelor, premierul interimar a răspuns: “Este crucial şi aici nu cred că avem discuţii. PNL a dat Ministerul Finanţelor condus de PNL în ultimii doi ani, am reuşit să convingem agenţiile de rating să schimbe perspectiva de la negativ la stabil a acestei economii, am reuşit să reducem deficitul bugetar, am reuşit să avem încasări mai mari la buget fără să creştem taxele, este clar că noi am demonstrat că se poate”.

Ads