Ludovic Orban a afirmat, vineri, pe 11 iunie, la Bacau, ca PNL este un partid serios si unit, iar indiferent de rezultatul competitiei interne pentru sefia partidului, iar liberalii sunt colegi unii cu altii si vor merge mai departe.



"PNL este un partid serios, un partid unit, in care chiar daca exista o competitie in interior, noi suntem colegi. Indiferent de rezultatul competitiei, noi mergem mai departe. Acolo unde exista competitie, oamenii au posibilitatea sa aleaga care este candidatul si echipa care este cea mai buna si, pana la urma, important este ca dupa aceste alegeri sa ramanem in continuare colegi, parteneri, sa actionam in conformitate cu angajamentele pe care le-am luat fata de cetateni", a declarat Ludovic Orban, vineri la Bacau.

Chestionat ce atuuri are comparativ cu Florin Citu, liderul PNL a spus ca nu poate face o apreciere a propriilor trasaturi printr-o comparatie cu un contracandidat.

"Sunt un om care practic si-a petrecut aproape toata viata matura in PNL, pentru ca am servit PNL si interesul public in general de peste 30 de ani. Sunt un om extrem de serios, sunt un om pe care oricine se poate baza. Sunt un om care daca a facut o intelegere cu cineva, face tot posibilul sa respecte intelegerea respectiva. Politica este o chestiune de incredere, increderea se castiga greu si se pierde foarte usor, ori eu am castigat treptat, treptat, increderea foarte multor colegi, prin felul meu de a fi, prin ceea ce am facut. Eu daca promit ca fac ceva, marea majoritate a colegilor mei o sa fie aproape siguri ca voi face lucrul respectiv, pentru ca nu-mi place sa promit lucruri pe care nu le fac", a explicat Orban.

Acesta mai precizat ca are cunostiinte vaste cu privire la administratie, politica, economie si relatii internationale. El a mai spus ca nu poate oferi un motiv cu privire la unii colegi care au declarat ca il sustin pe Florin Citu la sefia PNL.

"Intrebati-i pe ei. Ei n-au plecat de langa mine, ei sunt langa mine. Vor, nu vor, sunt langa mine", a completat liderul liberalilor.