Ludovic Orban a anuntat ca niciun parlamentar PNL nu va vota motiunea de cenzura a PSD impotriva Guvernului Citu si a subliniat ca in interiorul coalitiei a fost luata decizia ca alesii puterii sa participe la dezbateri, insa sa nu voteze motiunea. "Am incredere in parlamentarii USR ca nu vor vota motiunea de cenzura", a adaugat liderul liberalilor, dupa ce Dan Barna a afirmat luni ca USR PLUS va participa la vot si va vota impotriva motiunii de cenzura.

"Le cer pesedistilor sa nu se mai implice in campania interna din PNL rostind minciuni despre mine. Niciun parlamentar al PNL nu va vota motiunea de cenzura. La nivelul coalitiei s-a hotarat, tocmai ca sa nu existe niciun fel de dubiu si de problema legata de exercitarea votului, ca parlamentarii din formatiunile politice din arcul guvernamental sa fie prezenti si sa nu voteze.

Ads

Obiectivul nostru este acela ca PSD sa nu obtina niciun vot in plus fata de voturile pe care le au parlamentarii PSD si cei de la AUR, care am inteles ca sprijina motiunea, mai exact sa nu ia niciun vot de la parlamentarii din cadrul coalitiei de guvernare. A fost o decizie si o discutie la nivelul coalitiei astfel incat, la nivelul coalitiei, sa fie lucrurile foarte clare, ca au fost foarte multe minciuni vehiculate de cei de la PSD legate de posibilitatea ca fie parlamentari PNL, fie parlamentari din alte grupuri parlamentare sa voteze motiunea de cenzura.

Si aceasta decizie care s-a luat la nivelul coalitiei a fost tocmai pentru a arata foarte clar ca aceasta motiune de cenzura este un balon de sapun si ca nu are nici cea mai mica sansa sa treaca" a explicat Ludovic Orban, luni la Parlament.

Presedintele Camerei Deputatilor a mai spus ca se simte jignit de afirmatiile liderilor PSD care au facut aluzii ca el ar putea solicita vreunui parlamentar PNL sa voteze motiunea de cenzura.

"In ceea ce ma priveste pe mine, consider o jignire declaratiile liderilor PSD prin care au lansat aluzii ca eu as putea vreodata sa cer vreunui parlamentar PNL sa voteze o motiune de cenzura a PSD. Ca presedinte al PNL, am fost singurul lider al unei formatiuni politice de dreapta de Opozitie care a daramat in 31 de ani de democratie un Guvern al PSD, sau FDSN sau PDSR.

Sunt singurul membru al PNL, al delegatiei permanente, care a votat impotriva USL si care a actionat ca nefacand parte din USL in cei doi ani de zile in care PNL a fost in combinatie cu PSD. Consider ca principalul inamic al dezvoltarii Romaniei este fostul partid comunist, care a avut tot felul de avataruri indiferent cum s-a numit el FSN, FDSN, PDSR, PSD", a completat liderul PNL.

"Am incredere in parlamentarii USR ca nu vor vota motiunea de cenzura", a conchis Orban.

Dan Barna a precizat, luni, ca parlamentarii USR PLUS vor fi prezenti in plenul reunit de marti si vor vota impotriva motiunii de cenzura a PSD impotriva Guvernului Citu. In schimb, presedintele Camerei Deputatilor Ludovic Orban a anuntat, martea trecuta, ca atat la nivelul partidului, precum si al coalitiei de guvernare, a fost luata decizia ca parlamentarii majoritatii sa fie prezenti la dezbaterea si votul pe motiunea de cenzura, dar sa nu voteze.