Festival de ipocrizie in coalitie. Cum au promovat toate partidele pensionari speciali in functii publice

PNL, USR PLUS si UDMR clameaza abrogarea pensiilor speciale, insa promoveaza in functii publice persoane care incaseaza mii de euro lunar din pensii speciale, la care mai adauga si leafa de demnitari. Ultimul exemplu: noul avocat al poporului.

USR PLUS a promovat-o in funtia de secretar de stat in MAI pe Irina Alexa, fosta politista, care s-a pensionat la numai 42 de ani. Irina Alexe primeste o pensie speciala de 14.000 de lei lunar, plus leafa de 10.000 de lei ca demnitar. In total, aproape 5.000 de euro din bani publici.

Fosta politista Irina Alexe (USR PLUS), pensionata la 42 de ani cu pensie speciala, numita secretar de stat la Interne

PNL l-a numit, tot ca secretar de stat in MAI, pe Aurelian Paduraru, fost sef la Pasapoarte in Galati. Paduraru s-a pensionat la numai 49 de ani si incaseaza o pensie speciala de 8.000 de lei lunar, la care mai adauga si leafa de 10.000 de lei ca demnitar.

UDMR l-a propus pentru functia de Avocat al Poporului pe Fabian Gyula, fost magistrat, pensionat anul trecut la numai 49 de ani. Gyula a recunoscut ca incaseaza o pensie speciala de peste 10.000 de lei, iar salariul de Avocat al Poporului sare de 12.000 de lei.

In paralel, liderii coalitiei de guvernare sustin ca vor sa interzica cumulul pensiei cu salariul la stat. Dupa o asteptare de cinci luni, Guvernul Citu a initiat un proiect de lege in acest sens, insa Parlamentul va intra saptamana viitoare in vacanta, deci pana in toamna nu va fi adoptat. In realitate, coalitia de guvernare trage de timp pentru a nu-I deranja pe activistii de partid care cumuleaza pensia cu salariul de la stat.

