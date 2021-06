USR PLUS s-a razgandit. Parlamentarii vor fi in sala, dar nu vor vota la motiunea de cenzura

Motiunea va fi votata marti in Parlament

Liderul senatorilor USR Radu Mihail a afirmat luni ca grupurile parlamentare ale USR PLUS vor participa la dezbaterea de marti din plenul reunit a motiunii de cenzura a PSD impotriva Guvernului, insa, la fel ca partenerii de coalitie, nu vor vota motiunea de cenzura.

Anterior, Dan Barna preciza ca alesii USR PLUS vor vota impotriva motiunii de cenzura, insa Ludovic Orban sublinia ca decizia in coalitie a fost ca parlamentarii partidelor din coalitie sa nu voteze deloc motiunea.

"Vom sta in sala, vom fi prezenti, insa nu vom vota motiunea de cenzura, la fel ca ceilalti parteneri din coalitie", a afirmat Radu Mihail, pentru News.ro.

Dan Barna a precizat, luni, ca parlamentarii USR PLUS vor fi prezenti in plenul reunit de marti si vor vota impotriva motiunii de cenzura a PSD impotriva Guvernului Citu.

In schimb, presedintele Camerei Deputatilor Ludovic Orban a anuntat ca niciun parlamentar PNL nu va vota motiunea de cenzura a PSD impotriva Executivului si a subliniat ca in interiorul coalitiei a fost luata decizia ca alesii puterii sa participe la dezbateri, insa sa nu voteze motiunea.

"Am incredere in parlamentarii USR ca nu vor vota motiunea de cenzura", a adaugat liderul liberalilor, dupa ce Dan Barna a afirmat luni ca USR PLUS va participa la vot si va vota impotriva motiunii de cenzura.

Camera Deputatilor si Senatul dezbat si voteaza in plenul reunit de marti, incepand cu ora 14.00, motiunea de cenzura a PSD impotriva Cabinetului Citu.