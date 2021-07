Parlamentarii au intrat oficial in vacanta. Cum le-ar putea strica concediul desfiintarea Sectiei Speciale

Deputatii si Senatorii din Parlament intra de joi, 1 iulie, oficial in vacanta pana in luna septembrie. Cu toate astea, o parte dintre oficiali s-ar putea intoarce la munca intr-o sesiune extraordinara pentru desfiintarea Sectiei Speciale (SIIJ).

Pe parcursul sesiunii care a inceput de la 1 februarie, parlamentarii au lucrat atat fizic cat si online, au votat mai multe acte normative si au numit conduceri la mai multe institutii aflate sub control parlamentar. Totodata, au avut loc mai multe motiuni simple si o motiune de cenzura.

Actuala sesiune s-a incheiat miercuri, 30 iunie, cand a avut loc o sedinta comuna solemna pentru a comemora victimele Pogromului de la Iasi, din iunie 1941. Aceasta a fost prima sedinta de acest fel din istoria Parlamentului.

Sectia Speciala, la un pas de a fi desfiintata

Cu toate ca vacanta parlamentara se incheie pe 1 septembrie, senatorii vor fi chemati inapoi la treaba in cadrul unei sesiuni extraordinare, cel mai probabil in luna iulie, in care se va aproba proiectul de lege privind desfiintarea Sectiei Speciale. Motivul pentru care votul inca nu a fost exprimat este ca parlamentarii asteapta avizul Comisiei de la Venetia.

Pe 29 martie, ministrul Justitiei Stelian Ion anunta ca va trimite o solicitare de aviz catre Comisia de la Venetia pe proiectul de lege de desfiintare a SIIJ si pe amendamentul prin care magistratii pot fi trimisi in judecata numai cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM).

Pe 24 martie, proiectul de lege privind desfiintarea Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor in Justitie (SIIJ) a fost adoptat de Camera Deputatilor, in calitate de prim for sesizat.

Raportul adoptat de catre deputati are si un amendament prin care magistratii nu pot fi trimisi in judecata fara incuviintarea CSM in prealabil. Acesta ar putea fi respins in cadrul votului din Senat, dupa ce o parte din PNL si USR PLUS si-au aratat dezacordul fata de amendament.