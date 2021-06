Politicienii scosi din foame de intrarea in Parlament. Alesii AUR care au fost intretinuti de parinti, nevasta sau de alocatiile copiilor

Intrarea in Parlament s-a dovedit pentru multi dintre alesii AUR o afacere profitabila. Conform declaratiilor de avere, numerosi noi parlamentari nu aveau locuri de munca ori aveau venituri foarte mici pana la ocuparea fotoliului de deputat sau senator.

Unul dintre acestia este deputatul AUR Calin Balabasciuc, care de altfel este si cel mai tanar ales din actuala legislatura, avand doar 25 de ani. Balabasciuc s-a remarcat deocamdata doar prin faptul ca este unul dintre singurii parlamentari care au depus o declaratie de avere goala. Inclusiv la capitolul venituri, deputatul nu a trecut nimic. Intrebat de catre un reporter Digi24 din ce bani a trait pana acum, Balabasciuc a explicat ca a fost ajutat de parinti. Chestionat apoi de unde a facut rost de bani pentru campania electorala, acesta a refuzat sa raspunda. Totodata, acesta este si printre singurii care nu si-a publicat inca CV-ul pe site-ul Camerei.

"Pentru ca sunt un tanar la 24 de ani, care nu a avut venit, nu a muncit. Am fost student", a mai explicat acesta. In mod ironic, anul trecut Balabasciuc distribuia pe Facebook o gluma despre studentii care nu-si gasesc loc de munca.

Profesorul care canta la nunti

O declaratie de avere goala a depus si deputatul AUR Darius Pop, care, potrivit descrierii de pe Facebook, lucreaza ca "percutionist" in Parlamentul Romaniei. In varsta de 26 de ani, Pop este de profesie tobosar, practicand acest instrument inca din liceu. Dupa finalizarea unor studii in domeniul muzical, acesta a lucrat o scurta perioada ca profesor de muzica, pana in anul 2018. Ulterior, conform declaratiei de avere, acesta nu a mai avut niciun venit.

"Romania nu mi-a oferit ocazia sa ma afirm in profesia mea. Meseria de profesor este platita prost, locuri la Filarmonica nu sunt, asa ca am fost obligat, desi nu-mi place, sa cant si la nunti. Am preferat sa fac asta si sa raman aici, decat sa plec din tara", se arata intr-un mesaj al deputatului de pe Facebook.

Senatorul Sorin Lavric, care a avut de-a lungul carierei o serie de declaratii controversate la adresa femeilor, pare dependent de veniturile sotiei. "Vreti acum sa mint si sa inchin elogii ipocrite femeii spunand ca ceea ce conteaza, in primul rand, in ochii barbatilor este eruditia? Foarte bine! Eu nu pot sa fac asa ceva!", declara acesta intr-un interviu in care explica ca nu este misogin.

Potrivit declaratiei de avere, Lavric a avut anul trecut un venit de 6.500 de lei obtinut dintr-un premiu de la Uniunea Scriitorilor, plus 3.900 de lei dintr-un salariu de cadru didactic asociat la UNATC I.L Caragiale din Bucuresti. Pe de alta parte, sotia acestuia a incasat, datorita functiei de procuror, aproximativ 210.000 de lei. Cei doi mai detin doua terenuri si doua apartamente in Piatra Neamt.

Desi este unul dintre cei mai in varsta parlamentari de la AUR, Lucian Florin Puscasu nu ere nici el o declaratie de avere prea stufoasa. Conform documentului publicat pe site-ul Camerei, la cei 52 de ani Puscasu nu are terenuri, locuinta, masina sau macar conturi in banca, cu toate ca ocupa functia de director tehnic la o companie, care in 2020 i-a adus venituri de 10.200 de lei, adica aproximativ 850 de lei pe luna. In schimb, sotia acestuia, a castigat in acelasi an peste 100.000 de lei.

Minciuna in declaratia de avere

O situatie inedita se regaseste si in cazul deputatului Ciprian Ciubuc, care a trecut in declaratia de avere ca a trait anul trecut doar din alocatia copiilor de 4.440 de lei, la care se adauga un castig din pariuri insumand 1.500 de lei si o chirie de teren in valoare de 980 de lei. In declaratia de avere apare notat si inelul de logodna in valoare de 1.200 de lei.

Chestionat de catre Digi24 cum a reusit sa se descurce cu veniturile modeste, Ciubuc a recunoscut ca a mai avut si alte venituri pe care nu le-a trecut in declaratia de avere. Parlamentatul AUR si-a amintit mai apoi ca mai are si o firma, de unde a incasat dividende, care nu au aparut initial in declaratia de avere. "Inca o data va zic, ca si dividende din Proimo Profesionist Grup, am incasat 7.386 de lei", afirma Ciubuc intr-un interviu. Cu toate astea, pe ultima declaratie de avere, valoarea dividentelor a crescut de peste zece ori, ajungand la 81.000 de lei.

Cat castiga un parlamentar

Potrivit ultimelor date publicate pe site-urile oficiale ale celor doua camere ale Parlamentului, un deputat castiga lunar o indemnizatie cuprinsa intre 10.951 si 13.993 de lei, la care se adauga beneficii precum bani pentru chirie, diurna, transport, telefon si pentru cheltuielile cu biroul parlamentar din teritoriu.

Deputatii si senatorii beneficiaza, pe perioada mandatului, de transport gratuit intern pe calea ferata cu orice categorie de trenuri de calatori. De asemenea, le sunt decontate chelutielile cu benzina pentru transportul in teritoiu si au dreptul la un bilet de avion gratis pe saptamana, pe linile aeriene interne.