Pariul pe Cioloș: logică vs. umor

La bursa pariurilor internaute aborigene, domnul Cioloș nu are aproape nicio șansă să formeze un guvern. Așa că cel care va paria pe Cioloș și va câștiga va avea parte de o cotă semnificativă din acele pariuri.

Citeste toate textele scrise de Hari Bucur Marcu pentru Ziare.com

Eu nu am pariat în viața mea, decât așa, simbolic ori ca figură de stil. În acest sens (doar ca figură de stil), aș putea paria că domnul Cioloș are șanse să refacă coaliția de guvernare destrămată entuziast de domnul Cîțu, sub autoritatea președintelui Iohannis.

Pe ce raționament mă bazez?

Mă bazez pe faptul că algoritmul al cărui valabilitate a fost verificată de președintele anterior al României, cel în care se propune un premier fără șanse de a forma guvernul, ca apoi președintele să poată propune orice candidat vrea el, în ideea că Parlamentul îl va vota fără discuție, de frica anticipatelor, nu mai este un algoritm valabil pentru situația de față.

Astăzi, doar cele trei partide care formaseră coaliția cu Guvernul Cîțu nu doresc anticipatele, deoarece sunt în cădere vizibilă în preferințele electoratului, pe când celelalte două partide parlamentare sunt în evidentă creștere de populariate. Așa că, pentru acestea două, alegerile anticipate, rezultate din dizolvarea Parlamentului incapabil să formeze un Guvern, sunt o mare oportunitate.

De unde rezultă că, dacă liberalii, useriștii și udemeriștii mai au o urmă de inteligență partinică în capul lor colectiv, domnul Cioloș va avea o sarcină ușoară să formeze guvernul său, chiar astăzi, la discuțiile preliminare cu cele trei partide.

Desigur, nu e nimic sigur. Comportamentul politicienilor români nu a fost determinat niciodată de raționamente corecte. Din două motive principale și cine știe câte alte motive secundare.

Unul din aceste motive, cel evident, este că nu prea îi duce mintea pe politicienii români la raționamente complexe, care presupun gândirea anticipativă a mai multor mutări, ca să nu mai zicem nimic despre absența completă a vreunei viziuni politice.

Al doilea motiv principal ar fi că mulți dintre politicienii care posedă totuși suficientă minte, pentru a gândi independent cu ea, degeaba o posedă, deoarece aceștia primesc „mutarea în plic”, ca să rămânem la limbajul sportiv, specific discuției despre pariuri.