Liderul liberal Ludovic Orban a declarat ca cel care este ales presedintele PNL trebuie sa fie premier, adaugand ca este o mare diferenta intre el si echipa care il sustine pe Florin Citu pentru sefia partidului in ceea ce priveste relatiile pe care le are cu liberalii.

"Domnul Tapu (senatorul Eugen Tapu-Nazare, presedintele interimar al PNL Neamt - n.r.) spunea ca premierul trebuie sa fie si presedintele partidului. Eu spun altceva, ca cel care este ales presedintele PNL trebuie sa fie premier", a spus presedintele PNL, Ludovic Orban, duminica, intr-o conferinta de presa la Piatra Neamt.

El a adaugat ca este o mare diferenta intre el si echipa care il sustine pe contracandidatul sau la presedintia PNL in ce priveste relatiile pe care le are cu membrii partidului.

"E o mare diferenta intre mine, si nu ma refer la contracandidatul meu, ma refer la toata echipa care zice ca il sustine. Nu cred ca impreuna ei cunosc un numar la fel de mare de membri ai PNL, pe numele mic, cu telefon mobil si cu care sa fi interactionat de-a lungul timpului cat cunosc eu. In ceea ce priveste ce va urma (dupa congresul de alegeri al PNL - n.r.), eu nu am ocupat toate pozitiile de conducere pentru echipa mea, eu am pastrat cinci locuri libere pentru oameni care l-au sustinut pe Cristian Busoi, iar cand s-a vacantat primul post de vicepresedinte in Biroul Politic National l-am sustinut pe Cristian Busoi, care a fost contracandidatul meu, sa ocupe acea pozitie si a fost ales vicepresedinte. Eu deja am mentinut unitatea PNL dupa o astfel de competitie si, cu siguranta, eu sunt un garant al mentinerii unitatii PNL dupa ce voi castiga alegerile in partid", a afirmat liderul PNL.

Orban a precizat ca nu va apela "la niciun factor extern", cum ar fi presedintele Klaus Iohannis, pentru a-l sprijini sa castige sefia PNL.

"Pentru mine decizia de alegere a presedintelui PNL trebuie sa apartina in integralitate membrilor PNL, care trebui sa ia decizia indiferent de considerente care pot veni din exterior", a sustinut acesta.