Primarul care are ambiția să conducă singur. De ce-l refuză pe viceprimar în administrația pe care o conduce

Primarul orașului Panciu, Neculai Mărăscu, este un pensionar de 70 de ani ales anul trecut edil în orașul celebrei șampanii românești, dispărută după falimentul firmei care o producea.

Fost consilier local PSD, actualmente primar PNL, edilul duce o adevărată luptă în Consiliul Local Panciu pentru a nu avea un ajutor la conducerea primăriei, asta însemnând un viceprimar, funcție pe care o poate ocupa unul dintre consilierii locali aleși anul trecut, în urma scrutinului de la locale.

La un an de la alegeri, orașul încă nu are încă un viceprimar, asta și din cauză că actuala configurație politică nu este pe placul edilului.

Neculai Mărăescu nu își poate impune un viceprimar din partea partidului care l-a sprijinit în alegeri, PNL, care are 7 consilieri locali, în condițiile în care USR PLUS și PSD au câte patru aleși în legislativul păncean.

Edilul are un cui împotriva USR PLUS, partid cu care PNL se află într-o alianță județeană și s-a exprimat în diferite rânduri că nu va accepta un viceprimar de la progresiști nici în ruptul capului. Mai are varianta PSD, partid din care provine, dar nu își permite o alianță împotriva a ceea ce există la județ, fiind și sfătuit în acest sens.

Zilele trecute, după mai multe încercări eșuate, cei de la USR PLUS au anunțat public că vor introduce un proiect de hotărâre, la următoarea ședință de Consiliu Local, pentru alegerea unui viceprimar, chiar dacă nu se bazează încă pe o majoritate clară, pe care o pot face chiar cu PSD.

În replică, primarul a făcut ceva ce promisese mai demult și a angajat un administrator public, așa numitul city-manager, în fapt un om care va avea statut de angajat și care i se va supune total. Edilul și-a justificat astfel numirea: „La nivelul orașului Panciu am găsit o persoană cu mai multă experiență în administrația publică. Apreciez, în aceste condiții, că nu ar mai fi necesară și desemnarea unui viceprimar, evitând astfel o cheltuială în plus de 120.000 de lei anual”, potrivit lui Neculai Mărăscu, arătând de fapt că nu vrea o colaborare cu USR – PLUS.

La rândul lor, cei de la USR PLUS nu renunță la propunerea lor de a avea un viceprimar, considerând că ceea ce face Neculai Mărăscu, de a priva orașul Panciu de un viceprimar, se face pe cheltuiala încrederii cetățenilor și nu ține de economia orașului, în condițiile în care salariile celor doi ar fi, de fapt, aceleași, poate chiar mai mare în cazul funcției de administrator public.

„Având în vedere că mai mulți membri din partidul pe care îl reprezintă au avut mai multe mandate de consilieri locali, astfel acumulând o experiență vastă în administrația publică locală, afirmația dumnealui denotă faptul că nu le recunoaște experiență profesională nici măcar oamenilor care l-au ajutat să ajungă în funcție. Domnul Pavel Sergiu Marius (n.a. administrator public) este angajat al primăriei, fără să fi fost votat, ales sau să fi participat la vreun concurs pentru post, fără să fi dovedit nimic mai mult decât orice alte persoane capabile care locuiesc în oraș și cunosc îndeaproape neajunsurile, problemele și necesitățile comunității. USR Plus continuă să susțină nevoia unui viceprimar”, anunță USR PLUS.

Propunerea USR PLUS pentru funcția de viceprimar este Ana-Maria Bălan, o tânără cu competențe antreprenoriale.

Deși se află în funcție doar de un an, primarul Neculai Mărăscu face în prezent obiectul mai multor cercetări penale după ce acesta a fost acuzat de abuz în funcție cu privire la angajări suspecte.

„Pe rolul Parchetului de pe lângă Judecătoria Panciu se află un dosar penal în care se efectuează cercetări pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu, prevăzută de art. 297 alin.1 Cod penal, cu privire la desfăşurarea concursului de ocupare a postului de casier din luna decembrie 2020, organizat de UAT Panciu. În acest dosar au fost efectuate percheziţiile”, a spus primul procuror al Parchetului Judecătoriei Panciu, Anca Dorina Rîşcu.

Tot anul acesta a fost acuzat că l-a angajat pe finul său în funcția de director al Spitalului Orășenesc din Panciu.