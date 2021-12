La nivelul individual, noua generație de politicieni români de top (premieri și candidați la președinție, ori doar șefi de partide politice semnificative) se caracterizează prin superficialitate, în loc de responsabilitate, prin tupeu, în loc de temeritate, prin impostură, în loc de studii serioase, prin incultură, în loc de profunzime informată, prin interese personale penibil de modeste, în loc de aspirații personale înalte, prin șmechereală, în loc de planificare strategică, prin cinism, în loc de empatie pentru omul necăjit și așa mai departe.

Dintre ei, Ponta V.V. a ajuns cel mai sus și de aceea a decăzut cel mai jos. Alții nu au ajuns niciodată nicăieri, din umbra mai marilor care i-au folosit de la deschis ușa la căratul oliței de noapte, dându-le astfel posibilitatea să se laude că știu cum e în sferele înalte ale puterii. Iar alții sunt încă în sferele înalte ale puterii, după ce i-au dat jos pe cei de dinaintea lor.

Ce este specific acestei generații de politicieni ajunși în vârful piramidei de putere din România, în afara sumei superficialității, tupeului, inculturii, imposturii, șmecherelilor sau cinismului fiecăruia, este comportamentul lor golănesc.

Dacă ar avea vreo tradiție sau vreo noimă istorică, i-am fi putut zice acestui comportament că e de tip mafiot, dar nu putem, pentru că nu e nicio tradiție și nicio noimă care se îl susțină.

Așa că rămâne să ne referim ca și când ar fi vorba despre un comportament golănesc la faptul că cei despre care e vorba aici se dau mari fără justificare, că fac mișto de tot ce ar trebui tratat cu seriozitate, că se impun în discuții prin răsteli, injurii și chiar înjurături, în loc de argumente, că se îmbracă deșuchiat în mod intenționat, ca să nu se poată spune că nu aveau cum să știe să se îmbrace din lipsă de educație de acasă, că fac gesturi dizgrațioase instinctive care ar fi trebuit reprimate prin formarea preșcolară și altele asemenea.

Și totuși, cel puțin într-o privință, de la Dragnea încoace, exponenții acestei generații fac gesturi mai mult decât golănești. Gesturi care țin deja de simbolistica și semantica clanurilor mafiote.

Este vorba despre atitudinea lor față de autoritatea publică. Exact așa cum un mafiot înrădăcinat într-o comunitate și care are famiglia sa ca protecție în spate face gesturi publice din care să rezulte că el este șeful de fapt al primarului, al procurorului, judecătorului sau al polițistului de la el din comunitate, tot așa și un politician român de top, din generația actuală, va face gesturi publice din care să rezulte că legea nu e pentru el și că are mult mai multă putere decât un președinte de țară, un premier, un șef al magistraturii sau vreun organ de ordine publică.

Și nu vorbim despre o simbolistică aproximativă, ci despre una exactă. Exemplele abundă, în ultimii 15 ani, de când această generație are acces la puterea de top din România. De la „sufrageria lui Oprea” și până la impunerea ineptei Dăncila ca premier surogat pentru Dragnea.

Acum a venit rândul lui Ciolacu, Numărul 3 în ierarhia de stat și președintele unuia dintre partidele guvernamentale, să facă un gest prin care să dovedească că Guvernul României este al lui și că poate face ce vrea cu acest guvern.

Mă refer la gestul mafiot (care excede golăneala, deși expunerea verbală a lui este de aceeași natură de cartier) de a pune ca secretar general al Guvernului un ins cu o condamnare penală pentru folosirea în interes personal a funcției și a banului publice. Foarte personal, deoarece e vorba despre fiică-sa.

Știu că, în context, Ciolacu ar fi zis că ce a făcut preferatul său nu e mare corupție. Așa este. Dar nu asta contează, ci contează că toată lumea înțelege din gestul său că nici legea, nici morala și nici măcar premierul nu pot sta în calea voinței sale discreționare. Exact ca mafiotul care cere taxă de protecție frizeriei din colț și, pentru ca să îl creadă frizerul că e tare, scuipă între picioarele primarului venit să se tundă și apoi îl cere primarului să strângă scuipatul cu limba lui.