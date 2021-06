Relatiile dintre putere si opozitie. Motivele pentru care PSD se fereste din a ataca UDMR

Dupa mai bine de sase luni in care coalitia PNL USR-PLUS si UDMR se afla la guvernare, principalul partid aflat in opozitie, PSD, a criticat adesea puterea. Cu toate astea, social-democratii s-au ferit aproape in toate iesirile publice sa vorbeasca de rau formatiunea maghiara.

"In "Guvernul Tepelor", PNL i-a pacalit cu cinism pe copiii tarii cu alocatiile, asa cum USR-PLUS i-a mintit pe parintii lor cu sloganul TaxeZero pe salariul minim!", afirmat in urma cu cateva saptamani liderul PSD Marcel Ciolacu, evitand sa includa in criticile sale si UDMR. De altfel, de cand se afla in opozitie, social-democratii rareori au atacat formatiunea maghiara.

Contactat de Ziare.com, sociologul Alfred Bulai sustine ca principalul motiv este ca PSD nu are niciun motiv sa atace UDMR si ca tintele acestora sunt partidele mari. Politologul mai adauga ca UDMR-ul a asigurat adesea procentele necesare pentru a sustine guvernarea.

"UDMR a cazut de 30 de ani in picioare prin faptul ca a fost un partid de nisa de care a fost nevoie de multe ori. Adica asigura acele 6-7 procente care sunt necesare guvernarii de regula. Au stiut sa obtina pe politica pasilor mici, in primul rand si pentru ca au o elita de politicieni foarte performanti. Doi la mana, pe de alta parte da bine pentru relatiile complexe internationale ca un partid al minoritatilor din Romania sa fie in permanenta in Parlament.

Din punctul asta de vedere contextul le-a fost favorabil. PSD-ul nu a criticat UDMR-ul decat in anumite momente, pe anumite teme, in care ar fi putut sa castige capital politic. Nu are sens intro-o coalitie de guvernare sa critici UDMR-ul. Ei sunt neimportanti in povestea asta. Intotdeauna, ca partid de opozitie, critici principalul partid de la putere sau partidele cele care conteaza, alea mari. Anume pentru PSD e vorba de PNL si USR", a explicat Alfred Bulai.

UDMR face politica pasilor mici

Intrebat daca formatiunea maghiara are greutate in deciziile coalitiei de guvernare, sociologul a afirmat ca "de 30 de ani UDMR face politica pasilor mici" si ca astfel "au obtinut cam tot ce au vrut pana acum", notand ca momentele de criza politica i-au ajutat intotdeauna pe maghiari in negocierile cu celelalte partide.

"E vina partidelor noastre romanesti ca intra in aceasta ecuatie pe care o joaca UDMR-ul. Nu e blamabil UDMR. Ei reprezinta interesele minoritatii pe care o reprezinta. Daca au reusit foarte multe lucruri e pentru ca au fost mai buni decat politicienii romani", a mai relatat politologul.

Luni seara, 21 iunie, liderul PSD Marcel Ciolacu afirma ca social-democratii vor depune miercuri motiunea de cenzura impotriva Guvernului, fiind de parere ca motiunea va trece. De asemenea, Ciolacu a declarat ca exista parlamentari ai puterii care vor vota motiunea si ca dupa ce aceasta va trece PSD va veni cu o propunere de ministru in persoana lui Alexandru Rafila.

"PSD a castigat alegerile, domnul Iohannis a confiscat aceasta victorie a PSD, a incalcat spiritul Constitutiei si a venit cu o constructie a perdantilor. Cei de pe locurile doi si trei au venit si au construit aceasta guvernare", a declarat Ciolacu, excluzand din critici UDMR.

Intrebat daca pana la finalul acestei legislaturi formatiunea maghiara ar putea sa se intrepte catre o alianta cu PSD, Alfred Bulai a notat ca UDMR si-a si-a facut reputatia unui partid care nu tradeaza si care se tine de cuvant.

"Ei in momentul in care se incheie un protocol il respecta si anunta cand s-a incheiat viata acelui protocol. De regula, doar intr-un context care impune conditia renegocierii sau redefinirii situatiei politice in care s-a aflat initial intr-un acord. De exemplu, daca cumva domnul Citu e pus in pericol la un moment dat si se pune problema sa fie demis, adica sa plece, urmeaza un nou vot in Parlament, vor negocia din nou. Doar numai acele conditii. Nu ma astept ca un partid ca UDMR-ul sa hotarasca asa in timpul guvernarii sa anunte ca nu mai sunt in coalitie. (...) Faptul ca negociaza si stiu sa negocieze e de apreciat. In 30 de ani eu nu am gasit la UDMR un pres tras de sub picioare", a conchis sociologul.