Mircea Draghici, fostul trezorier al PSD, condamnat definitiv la 5 ani cu executare in dosarul subventiilor

Fostul trezorier al PSD, Mircea Draghici, a fost condamnat la 5 ani de inchisoare cu executare pentru savarsirea infractiunilor de utilizare a subventiilor in alte scopuri decat acelea pentru care au fost acordate si pentru delapidare. Acesta a fost cercetat de DNA dupa ce a cumparat o casa si o masina in valoare totala de jumatate de milion de euro din banii care proveneau din subventia de la bugetul de stat destinata PSD.



Decizia este una definitiva si vine dupa ce un complet de 5 judecatori de la Curtea Suprema a hotarat sa respinga ambele apeluri in acest caz si sa retina decizia primei instante, din 15 octombrie 2020, prin care Mircea Draghici a fost condamnat la 5 ani de inchisoare pentru utilizarea ilegala a subventiei Partidului Social Democrat al carui trezorier era.

Ads

"Respinge, ca nefondate, apelurile formulate de Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie - Directia Nationala Anticoruptie si de inculpatul Draghici Mircea Gheorghe impotriva sentintei penale nr. 414 din data de 15 octombrie 2020 pronuntata de Inalta Curte de Casatie si Justitie, Sectia penala, in dosarul nr. 1983/1/2019. In baza art. 275 alin. (2) din Codul de procedura penala, obliga apelantul inculpat Draghici Mircea Gheorghe la plata sumei de 200 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare catre stat. In baza art. 275 alin. (3) din Codul de procedura penala, cheltuielile ocazionate de solutionarea apelului formulat de Ministerul Public raman in sarcina statului. In baza art. 275 alin. (6) din Codul de procedura penala, onorariul partial cuvenit aparatorului desemnat din oficiu pentru apelantul inculpat, in cuantum de 220 lei, ramane in sarcina statului. Definitiva. Pronuntata in sedinta publica, astazi, 1 iulie 2021", se arata in minuta instantei.

Judecatorii i-au interzis lui Draghici, pe perioada executarii pedepsei, mai multe drepturi, printre care: dreptul de a fi ales in autoritatile publice sau in oricare alte functii publice; dreptul de a ocupa o functie care implica exercitiul autoritatii de stat; dreptul de a ocupa functia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfasura activitatea de care s-a folosit pentru savarsirea infractiunii si dreptul de a ocupa o functie de conducere in cadrul unei persoane juridice de drept public.

"In baza art.20 din Codul de procedura penala, constata ca persoana vatamata Partidul Social Democrat, nu se constituie parte civila in cauza. In baza art.112 lit.e din Codul penal, confisca de la inculpatul Draghici Mircea Gheorghe suma de 19.000 euro in echivalentul in lei la data executarii prezentei sentinte.

In baza art. 398 din Codul de procedura penala rap. la art 274 din Codul de procedura penala, obliga inculpatul Draghici Mircea Gheorghe la plata sumei de 4000 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare catre stat (2000 lei urmarire penala, 2000 lei Camera preliminara si fond)," se arata in minuta Inaltei Curti din octombrie 2020.

Acuzatiile DNA

Conform procurorilor, in perioada 15.02.2018 - 11.06.2018, Draghici a utilizat suma de 380.000 euro provenita din subventia acordata partidului de catre Autoritatea Electorala Permanenta, pentru a-si cumpara un imobil in cartierul Pipera, orasul Voluntari, judet Ilfov.

"Cu acesti bani, inculpatul a acoperit partial, in proportie de peste 2/3, valoarea imobilului respectiv. Plata din subventii a sumei respective a fost disimulata prin incheierea unui contract de inchiriere din care reiesea ca banii respectivi ar fi platiti de partid drept chirie, iar nu pentru beneficiul trezorierului. In acest sens, in cursul lunii februarie 2018, in exercitarea functiei de trezorier, inculpatul impreuna cu o persoana din familie, a negociat si a convenit sa achizitioneze, de la un vanzator, un imobil cu valoare de circulatie de peste 500.000 euro, pe care sa-l achite, in parte, cu sume de bani pe care le gestiona in calitate de trezorier, si in parte, cu fonduri proprii.

Ads

In ziua de 15.02.2018, au fost incheiate doua contracte: o promisiune de vanzare cumparare intre vanzatorul imobilului si persoana din familia inculpatului pentru suma de 180.000 euro (platita din fonduri proprii), dar si un contract de inchiriere intre acelasi vanzator si formatiunea politica (care practic ii asigura vanzatorului imobilului ca va incasa diferenta pana la valoarea reala de peste 500.000 euro, din subventiile primite de partid)",explica DNA.

Contractul de inchiriere fusese incheiat pentru o perioada de 10 ani (01.03.2018 - 01.03.2029), valoarea totala a chiriei de 380.000 euro urmand a fi achitata timp de 18 luni. In realitate, intreaga contravaloare a contractului a fost achitata in avans, intr-un interval de timp de 5 luni din sume de bani provenite din subventia acordata PSD.

Dupa declansarea controlului de catre Autoritatea Electorala Permanenta cu privire la utilizarea subventiilor a fost reziliat contractul de inchiriere, precum si promisiunea de vanzare-cumparare si au fost restituite sumele de bani incasate cu titlu de chirie si pentru achizitionarea imobilului.

Ads

Intr-un alt context, in aceeasi calitate de trezorier, Mircea Draghici ar fi dispus scoaterea din patrimoniul partidului a unui autoturism de lux (marca Mercedes Benz model GLE 350 Coupe) cu o valoare de 324.800 lei, fara incasarea contravalorii acestuia la momentul instrainarii.

"Concret, data de 10.07.2017, formatiunea politica, prin trezorier, a cumparat autoturismul anterior mentionat, iar dupa numai cateva zile, autoturismul ar fi fost vandut unei persoane din familia trezorierului, insa contravaloarea acestuia nu a fost incasata de partid la data instrainarii bunului. Banii pentru autoturism au fost platiti abia la data de 23.08.2018", subliniaza procurorii, adaugand ca PSD "a ales ca, in urma propriilor analize, sa isi exprime pozitia procesuala, cu privire la constituirea de parte civila, pana la inceperea cercetarii judecatoresti in cauza".