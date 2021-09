Deputatul USR PLUS Mihai Polițeanu aduce grave acuzații partenerilor din Guvern FOTO Mihai Polițeanu Facebook

Mihai Polițeanu, deputat USR PLUS, acuză că se forțează adoptarea PNDL 3 în Guvern, fără să existe un aviz de la Ministerul Justiţiei.

”Ruşine, Florin Cîţu! Ruşine, PNL! Căpătuială pe bani publici şi clientelism demne de PSD. Nu aceştia sunt partenerii de guvernare cu care putem schimba România. Se forţează, în ciuda opoziţiei USR PLUS, adoptarea PNDL 3 in Guvern, fără avizul Ministerului Justiţiei”, a scris, miercuri, pe Facebook, deputatul USR PLUS Mihai Poliţeanu.

Aesta aprciază că ”PNL nu are nicio voinţă politică pentru reformele fundamentale”. ”Nu se mai poate continua aşa”, susţine deputatul.

Scandal în coaliția de guvernare

Şedinţa de Guvern a fost supendată temporar, miercuri, după ce premierul Florin Cîţu a încercat să introducă pe ordinea de zi suplimentară programul Anghel Saligny dedicat comunităţilor locale, respectiv primăriilor, ceea ce a provocat nemulţumirea USR PLUS.

Premierul Florin Cîţu a negat că USR PLUS ar fi ameninţat cu ieşirea de la guvernare.

Liderii USR PLUS acuză PNL şi în special pe premierul Florin Cîţu de încălcarea protocolului de funcţionare a coaliţiei, care prevede că agenda Guvernului şi procesul de prioritizare al actelor normative vor fi decise de prim-ministru împreună cu vicepremierii, a precizat surse din conducerea USR PLUS pentru News.ro.