Gotiu, avertisment pentru Citu: Retragerea dosarului Rosia Montana de la UNESCO ar fi o calcare in picioare a promisiunilor. USR-PLUS nu isi schimba pozitia

Mihai Gotiu a anuntat un protest, marti, pe 29 iunie, in jurul pranzului, in fata sediului PNL FOTO Facebook/ Mihai Gotiu

Mihai Gotiu, membru al Biroului National USR PLUS, considera ca retragerea dosarului Rosia Montana de la UNESCO ar reprezenta o incalcare a promisiunilor PNL si subliniaza ca formatiunea din care face parte va utiliza toate parghiile, in cadrul coalitiei, pentru ca dosarul sa fie finalizat cu succes in luna urmatoare.

"Decizia, undeva in iulie urmeaza sa fie luata, pentru ca anul trecut a fost amanat Comitetul UNESCO din cauza pandemiei si sper sa nu uite domnul Citu ca redepunerea dosarului la UNESCO a fost facuta in urma unei conditii pe care PNL si-a asumat-o in 2019, cand am sustinut Guvernul, de-a redepune dosarul, lucru care s-a si intamplat la sfarsitul lui ianuarie 2020. Deci ar fi o incalcare nu doar a intereselor comunitatilor din Apuseni, a promisiunilor pe care le-au facut fata de USR pentru guvernare, ci si a promisiunilor pe care le-au facut public in fata cetatenilor. Pur si simplu si-ar calca in picioare promisiunile facute", a precizat Gotiu, pentru AGERPES.

Ads

El a subliniat ca USR PLUS nu isi va schimba punctul de vedere pe acest subiect, adaugand ca, in momentul fuziunii dintre USR si PLUS, europarlamentarul Dacian Ciolos a fost la randul sau categoric pe acest subiect.

"Inclusiv numele Uniunea Salvati Romania vine de la 'Uniti salvam toata Romania', cum s-a strigat in toamna lui 2013, venind de la 'Uniti salvam Rosia Montana'. Adica noi, ca si denumire, ca moment de formare a partidului acestuia, ne revendicam, prin acronim, de la miscarea pentru Rosia Montana. In 2019, cand a fost primul Comitet Politic in care am discutat fuziunea - si atunci discutam alianta electorala cu PLUS, pentru europarlamentare - personal l-am intrebat pe Dacian Ciolos care e pozitia lui fata de acest subiect si a spus foarte clar ca Rosia Montana va intra in UNESCO, deci din punctul acesta de vedere, in cadrul USR PLUS, nu exista absolut nicio sansa de a ne schimba pozitia, ci de a utiliza toate parghiile in coalitie pentru a opri retragerea dosarului de la UNESCO si, mai mult, de a determina Guvernul, si in special MAE si Ministerul Culturii, care au cele mai multe atributii, de sustinere a candidaturii pana la capat", a mentionat fostul senator.

Introducerea in patrimoniul UNESCO nu ar afecta procesul cu Gabriel Resources

In opinia acestuia, listarea Rosiei Montana in UNESCO nu ar afecta litigiul cu Gabriel Resources, de la Washington.

"Aceasta este o minciuna de la un capat la altul, pentru ca patrimoniul cultural de la Rosia Montana are un regim de protectie asigurat de legislatia din Romania, iar situl de la Rosia Montana este inclus pe Lista Monumentelor Istorice cu perimetrul actual, si subteran, si suprateran, inca din anul 1992. Adica inainte ca Gabriel Resources sa aiba vreo licenta la Rosia Montana si chiar cu ani buni inainte ca aceasta companie sa existe.

Deci, nu poate sa spuna ca statul roman ar fi inclus Rosia Montana pe Lista Monumentelor Istorice din Romania ca sa blocheze afacerea lor, in conditiile in care era pe Lista Monumentelor Istorice inca din 1992. Legislatia din Romania ofera la ora actuala protectie pentru situl de la Rosia Montana. Clasarea in UNESCO nu aduce nimic suplimentar ca si protectie juridica fata de ceea ce exista deja in legislatia din Romania, ci reprezinta doar o oportunitate pentru a folosi reteaua UNESCO, brandul UNESCO, finantarile care se pot obtine din punctul acesta de vedere pentru dezvoltarea zonei, valorificand patrimoniul cultural si natural", a precizat Gotiu.

Ads

Influenta competitiei politice din PNL

Potrivit acestuia, posibilitatea retragerii dosarului de la UNESCO vine in contextul competitiei politice interne din cadrul PNL.

"Din pacate, momentul in care se repune in discutie retragerea vine - si asta imi asum politic afirmatia - intr-un context in care domnul Citu incearca sa isi asigure fidelitatea unor parlamentari si lideri de Alba, in frunte cu Florin Roman, care au fost de-a lungul timpului sustinatori ai cianurii si dinamitei in Apuseni", a sustinut el.

Vicepremierul Dan Barna, copresedinte USR PLUS, a subliniat luni ca formatiunea sustine in continuare listarea dosarului Rosiei Montana in patrimoniul UNESCO si ca va mentine acest punct de vedere si in cadrul coalitiei, chiar daca va exista o propunere alternativa.

Premierul Florin Citu a declarat, luni, ca deocamdata nu s-a luat o decizie cu privire la Rosia Montana, urmand ca discutiile sa se reia la viitoarea sedinta a coalitiei de guvernare.

Intr-o postare pe Facebook, Mihai Gotiu a anuntat un protest, marti, pe 29 iunie, in jurul pranzului, in fata sediului PNL, fata de intentia Guvernului de retragere a Dosarului Rosia Montana de la UNESCO.

Ads

"Daca domnul Florin Citu isi inchipuie ca tradarea istoriei si patrimoniului cultural exceptional de la Rosia Montana va ramane netaxata de catre cetateni se insala. Iar aceasta prima actiune e doar inceputul.

Pentru cei care nu au aflat inca: prim-ministrul liberal Florin Citu, sustinut si de UDMR, a pus in discutie retragerea dosarului pentru includerea Rosiei Montane in UNESCO, in cadrul Coalitiei de Guvernare. Discutia vine in contextul in care seful Guvernului incearca sa-si securizeze (in competitia interna din PNL) voturile parlamentarilor si a altor lideri PNL din judetul Alba, in frunte cu Florin Roman, cunoscuti pentru sprijinul acordat proiectului minier care ar dinamita, ar arunca in aer si ar cianura (la propriu) muntii, casele galeriile romane si apele din Apuseni.

Pretextul este similar cu cel invocat de Guvernul Dancila, in 2018, cand dosarul a fost retras de la UNESCO. In ianuarie 2020, dosarul a fost redepus in urma conditiei pe care, impreuna cu colegii din USR, am pus-o pentru sustinerea investirii Guvernului PNL, in noiembrie 2019. Dupa ce, anul trecut, reuniunea a fost amanata din cauza pandemiei, o decizie privitoare la Rosia Montana ar trebui sa fie luata de Comitetul UNESCO in luna iulie. O eventuala noua retragere a Dosarului de catre Guvernul Romaniei ar amana pierdea acestei oportunitati extraordinare pentru dezvoltarea zonei pe termen nedefinit.

Ads

Dar, no, pentru Florin Citu si sustinatorii lui din PNL sunt mai importante voturile din competitia interna cu Ludovic Orban si interesele fantomaticei companii canadiene decat bunastarea comunitatilor din Apuseni, padurile si istoria Romaniei.", a scris Gotiu pe Facebook.