Ministrul Justitiei Stelian Ion a transmis duminica, 4 iulie, un mesaj cu ocazia Zilei Justitiei romane. Oficialul i-a incurajat pe magistratii care isi doresc schimbari in sistem sa "isi asume cu curaj" functii de conducere.

"La multi ani Justitiei romane! Cu ocazia Zilei Justitiei romane le adresez astazi la multi ani tuturor celor care isi desfasoara activitatea in cadrul vastului domeniu al justitiei! Fara o justitie independenta, puternica, ferma si eficienta toate eforturile societatii noastre pentru modernizare si reforma pot fi compromise. Desi hulita aproape zilnic, lovita, de multe ori nemeritat, din toate partile, inclusiv din interior, Justitia romana a reusit sa protejeze statul de drept si sa ne mentina ca tara pe o linie democratica, europeana, in momente in care aceste valori pareau periclitate grav", a scris Stelian Ion pe Facebook.

"Sigur, Justitia este afectata de probleme cronice, reale, care ii scad din credibilitate si eficienta: durata mare a proceselor, volumul de activitate a instantelor si parchetelor, posturile insuficiente de magistrati si personal auxiliar, dezvoltarea neunitara a sistemului judiciar, lipsa de coeziune in cadrul profesiilor juridice sunt doar cateva dintre ele", a completat acesta.

El a adaugat ca MJ e preocupat de digitalizarea instantelor, de asigurarea mijloacelor logistice pentru buna desfasurare a activitatii judiciare cat si de o o legislatie coerenta in domeniul justitiei.