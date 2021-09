Val de mesaje împotriva unei alianțe cu PSD, postate pe Facebook de parlamentarii PNL din tabăra Orban

Peste 25 de mesaje postate pe Facebook în ultimele ore, de mai mulți deputați liberali, au ca temă ruperea coaliției de guvernare și o posibilă colaborare a PNL cu PSD.

Este vorba de parlamentari PNL, susținători ai lui Ludovic Orban, care au început să dea mesaje de respingere a unei posibile înțelegeri cu PSD pentru susținerea Guvernului, alternativă la actuala coaliție.

”2024 este mult mai aproape de cat pare. Ne asteapta un test important cu patru randuri de alegeri.

Ii invit pe colegii care cocheteaza cu optiunea unei sustineri a PSD sa reflecteze bine ce spatiu de manevra din perspectiva reformelor

ar mai avea un guvern liberal in respectiva ipostaza. Cum vom putea duce la indeplinire agenda de reforme pe care ne am asumat-o? Cu ce costuri?” se menționează în mesajul fostului ministru Alexandru Nazare.

”PSD cere. PSD comandă PNL ceea ce trebuie să facă. PSD să fie servit. PSD așteaptă ca PNL de la guvernare să îi rezolve urgent ..... x, y, z. Indiferent de argumentele de bun simț.

Florin, are you kidding me?

Cum de ne-ai adus aici? Tu lângă PSD și negociindu-se pentru tine cu PSD? Incredibil” scrie și Violeta Alexandru, fost ministru al Muncii.

Lista celor 25 de parlamentari arată astfel:

• Sabin Sărmaș (Cluj): https://www.facebook.com/SarmasSabin/posts/371346261129438

• Alexandru Nazare (Prahova): https://www.facebook.com/AlexandruNazareBucuresti/posts/4524939830891530

• Ionel Dancă (Vrancea): https://www.facebook.com/227578001357165/posts/995329111248713/

• Ioan Cupșa (Bihor): https://www.facebook.com/CupsaPNL/posts/1755708367973229

• Diana Morar (Bistrița-Năsăud): https://www.facebook.com/111479823870027/posts/418287669855906/

• Constantin Șovăială(Sibiu): https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=4393712377331459id=100000782219043

• Costel Barbu (Teleorman): https://www.facebook.com/394502550722907/posts/1821441418029006/?d=n

• Valentin Făgărășian (Diaspora): https://www.facebook.com/919692938205788/posts/2012575745584163/

• Violeta Alexandru (București): https://www.facebook.com/644108472676492/posts/1308518742902125/?d=n

• Adrian Miuțescu (Argeș): https://www.facebook.com/1992712767649895/posts/2954087354845760/?sfnsn=mo

• Alexandru Kocsis (Iași): https://www.facebook.com/alexandru.kocsis/posts/4606891612675799

• Antonel Tănase (București): https://www.facebook.com/AntonelTanasePNL/posts/692704295459356

• Claudiu Chira (Timiș): https://www.facebook.com/claudiu.martin.chira/posts/4365281296850809

• Virgil Guran (Dâmbovița): https://www.facebook.com/pnldb/posts/2918797235035744

• Daniel Gheorghe (Ilfov): https://www.facebook.com/daniel.gheorghe.374549/posts/3039965152950787

• Luminița Barcari (Ialomița): https://www.facebook.com/BarcariLuminita/posts/4389093871149312

• Viorel Badea (Diaspora): https://www.facebook.com/viorel.badea1/posts/4362799053779659

• Cristina Vecerdi (Brașov): https://www.facebook.com/DrCristinaVecerdi/posts/281332593801306

• Cătălina Ciofu (Bacău): https://www.facebook.com/depcatalinaciofu/posts/328215195758185

• Alexandru Popa (Brăila): https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2941381639407295id=100006064621719

• Laurențiu Leoreanu (Neamț): https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=4311790888941212id=1120126688107664

• Nicolae Giugea (Dolj): https://www.facebook.com/NicolaeGiugea/posts/395461998609746

• Ion Ștefan (Vrancea): https://www.facebook.com/IonStefanVrancea/posts/2953386804946576

• Sorin Năcuță (Iași): https://www.facebook.com/sorin.nacuta.2020/posts/1308851226196965

• George Scarlat (Galați): https://www.facebook.com/permalink.ph