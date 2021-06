Presedintele PSD spune ca va contesta la CCR si va scrie Comisiei Europene in cazul in care va fi schimbat Avocatul Poporului

Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat marti ca se va adresa Comisiei Europene cu privire la ''un atac frontal asupra statului de drept" in cazul in care coalitia de guvernare va "forta" in Parlament schimbarea Avocatului Poporului din functie, precizand, totodata, ca social-democratii vor sesiza Curtea Constitutionala cu privire la aceasta situatie.

"PSD-ul cand a fost in cel mai blamat moment... incearca sa ne depaseasca de 100 de ori. Eu nu cred ca s-a intamplat asa ceva vreodata. Au facut numirile la TVR, la Radio, acum vor Avocatul Poporului. Sa nu creada ca eu, maine, dupa ce vor forta schimbarea Avocatului Poporului, in afara de faptul ca vom contesta la CCR, cum am facut si cu numirile de la Radio, TVR, nu voi vorbi cu comisarii europeni si nu o sa ma adresez Comisiei Europene ca fac un atac frontal asupra statului de drept. PSD si-a recastigat credibilitatea in fata Comisiei Europene si vom continua aceste demersuri. Au schimbat si CNA-ul astazi", a afirmat Marcel Ciolacu la Romania Tv.

Senatorii si deputatii au respins, marti, in sedinta comuna, rapoartele de activitate pe ultimii trei ani ale Avocatului Poporului.

Au fost respinse rapoartele de activitate ale Avocatului Poporului pe anii 2018 - cu 245 de voturi "pentru" si unul contra, 2019 - 187 de voturi "pentru" si 23 de voturi contra si 2020 - cu 242 voturi "pentru" si 35 impotriva.

Presedintele Camerei Deputatilor, Ludovic Orban, a declarat tot marti ca, in urma respingerii rapoartelor de activitate ale Avocatului Poporului pe ultimii trei ani, se va cere revocarea Renatei Weber de la conducerea acestei institutii.

El a adaugat ca numele persoanei care va fi propusa sa conduca Avocatul Poporului va fi facut public dupa ce se vor finaliza procedurile de revocare.