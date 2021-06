Marcel Ciolacu afirma ca motiunea de cenzura impotriva Guvernului are sanse sa treaca

Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, considera ca motiunea simpla impotriva ministrului Fondurilor Europene, Cristian Ghinea, a dus la cresterea sanselor ca motiunea de cenzura sa fie votata. El anunta ca draftul motiunii a fost scris si ca el a fost prezentat si unor parlamentari din afara PSD, pentru ca aceasta sa fie votata. El avanseaza ideea unui guvern minoritar si chiar pe cea a alegerilor anticipate.

"Incepe sa se stranga latul. Lumea incepe sa-si dea seama. Pana la urma, parlamentarii sunt reprezentantii romanilor si oamenii au inceput sa cantareasca si sa discearna ce este bine pentru Romania si ce este bine pentru liderii lor, cu ceea ce fac la Guvern. (...) Am terminat draftul motiunii, l-am discutat, cum era normal, cu alti parlamentari care nu sunt din PSD, dar exista un potential de a vota aceasta motiune, e vorba de respect intre colegi sa avem aceasta abordare, nu sa obligam pe cineva sau sa ducem politic ca cineva sa voteze aceasta motiune", a declarat Marcel Ciolacu, marti seara, la Romania Tv.

Liderul PSD a mentionat ca partidul va discuta cu reprezentantii IMM-urilor, ai patronatelor, pentru ca incearca "sa creioneze o viata politica cu radacini in societatea romaneasca".

"Motiunea trebuie explicata foarte clar nu numai oamenilor politici si nu e un simplu vot, motiunile explica de ce s-a ajuns ca opozitia sa depuna o motiune si atunci incercam, prin acest dialog, sa convingem. (...) Dupa aceasta motiune simpla, categoric au crescut sansele (ca motiunea de cenzura sa fie votata - n.r.) si increderea politicienilor care nu sunt de acord cu acest arc guvernamental ca poate trece o motiune de cenzura", a sustinut Ciolacu.

Intrebat daca PSD este pregatit sa preia guvernarea, liderul social-democrat a avansat ideea unui guvern minoritar al PSD.

Ads

"In primul rand, PSD a castigat alegerile. Este normal sa faca propunerea de prim ministru. Ma vedeti pe mine guvernand cu doamna Turcan sau cu domnul Barna sau cu domnul Ghinea? Exista posibilitatea unui guvern minoritar PSD, exista posibilitatea alegerilor anticipate, exista posibilitatea ca presedintele Iohannis sa incalce, din nou, Constitutia. Orice este posibil in Romania, noi incercam sa ne adaptam unei Romanii normale, nu unei Romanii pe care ne-au vanturat-o in alegeri si s-a ajuns unde s-a ajuns", a mai afirmat presedintele PSD.

Camera Deputatilor a respins, marti, motiunea simpla a PSD la adresa ministrului Investitiilor si Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, a anuntat presedintele de sedinta, vicepresedintele Camerei Cristina Pruna. Liderul deputatilor PSD Alfred Simonis a sustinut ca a fost incalcat Regulamentul de functionare a forului legislativ care spune ca pot fi votate prin mijloace electronice doar actele normative, iar motiunea simpla nu este un act normativ.

Ads

Motiunea simpla a fost respinsa cu 143 de voturi "pentru", 171 "contra" si o abtinere.

Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a anuntat, luni, ca PSD va depune, saptamana viitoare, motiunea de cenzura impotriva Guvernului Citu, iar aceasta va fi votata in sesiunea parlamentara actuala. Liderul social-democratilor a adaugat ca vor fi duse negocieri cu toate partidele politice dispuse sa voteze motiunea, inclusiv cu parlamentari PNL. Titlul motiunii este "Romania ESUATA. Recordul "fantastic" al Guvernului Citu".