Marcel Ciolacu, despre Laura Vicol, avocata interlopilor ajunsă șefa Comisiei Juridice: „Avem darul de a judeca oamenii imediat”

Președintele PSD și al Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, a declarat într-o emisiune la TVR că ca discuta în partid situația Laurei Vicol, avocata interlopilor ajunsă șefa Comisiei Juridice din Camera Deputaților.

„Momentan, Laura Vicol e președinta Comisiei. O să am o discuție și cu colegii din comisia juridică, dacă există vreo problemă, și cu liderul de grup, și cu grupul parlamentar. Luni la ora 15. Avem darul de a judeca oamenii imediat, de a-i condamna (…) Profesional hai să vedem dacă se ridică la nivelul așteptat”, a declarat Ciolacu, la TVR.

Președintele USR, Dacian Cioloș, le-a cerut vineri, 26 noiembrie, liderilor PNL și PSD retragerea avocatei Laura Vicol de la șefia Comisiei Juridice a Camerei Deputaților susținând că reprezintă un semnal „de întoarcere într-o zonă cenușie a justiției”.

Potrivit G4Media, numele deputatei PSD Laura Vicol – șefa Comisiei Juridice a Camerei Deputaților, comisie care va trebui să repare legile Justiției modificate pe vremea lui Liviu Dragnea – apare în dosarele fraților Ion și Vasile Balint, ziși Nuțu și Sile Cămătaru. Ea a fost avocata mai multor interlopi printre care Sile Cămătaru și Silviu Dudiță zis Fluturică, brațul armat al Cămătarilor.

Deputata PSD a declarat pentru sursa citată că „în momentul în care am intrat în barou, nu am primit o listă cu persoane pe care le pot sau nu apăra. Ca avocat am obligația să apăr orice client”.