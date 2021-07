Orban, atac la echipa care îl susține pe Florin Cîțu la șefia PNL: ”Cine a elaborat documentul, să plece”

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, susține că există o serie de elemente care dau o anumită veridicitate documentului de la Guvern privind strategia de campanie a echipei care îl susţine pe Florin Cîţu la şefia partidului şi a subliniat că cine a elaborat documentul respectiv nu are ce căuta la Palatul Victoria.

"Asta e problema premierului. Din punctul meu de vedere, eu am dat un răspuns: dacă documentul este real, este grav şi cine l-a elaborat trebuie să plece.

M-am uitat în mare, nu am citit documentul în amănunt, dar m-am uitat în mare pe document şi sunt o serie de elemente care oarecum dau o anumită veridicitate documentului. De aceea am spus că, dacă documentul este real, cine l-a elaborat şi cine se ocupă cu aşa ceva, adică cu o anti-campanie faţă de PNL şi faţă de preşedintele PNL, nu are ce să caute la Palatul Victoria.

Dacă este adevărat, v-am zis care este punctul meu de vedere. Nu este normal, este total nefiresc, este, dacă este adevărat, şi ilegal ca angajaţi de la Guvern să lucreze în campania politică internă", a spus Orban la Parlament.

El a spus că în documentul respectiv nu există niciun element care să arate că este vorba de susţinerea activităţii Guvernului.

Orban a precizat că documentul de la Guvern cu privire la campania internă din PNL a lui Florin Cîţu nu a fost discutat în şedinţa coaliţiei.

"Toţi consilierii de stat, toţi secretarii de stat, toţi angajaţii din Guvern, din Secretariatul General al Guvernului şi din Cancelarie trebuie să îşi desfăşoare activitatea pentru îndeplinirea obligaţiilor de serviciu în interes public. Toţi consilierii mei de stat aveau atribuţii pe domenii şi fiecare avea anumite obiective pe care trebuia să le urmărească", a mai spus Orban.

Premierul cere probe

Premierul Florin Cîţu a declarat marţi că aceia care susţin că documentul de la Guvern cu punctajul privind campania internă din PNL este real trebuie să prezinte probe şi a adăugat că, dacă va fi nevoie, va face verificări.

„Colaboratorii mei elaborează foarte multe documente în exces de zel. Nu îmi aduc aminte să fi văzut acest document. Cei care spun că este un document real, să vină și cu probe. Domnul Orban trebuie să vină cu dovezi dacă este adevărat”, a declarat Florin Cîțu, conform Digi 24.

La insistențele jurnaliștilor, Cîțu a precizat că toate documentele oficiale au semnătură și sunt înregistrate, iar el nu știe nimic despre documentul respectiv.

„Eu nu îmi aduc aminte să fi văzut acest document. Aceste lucruri nu mi se par în regulă, dar nu știu dacă s-a întâmplat. Nu am văzut acest document. Toate documentele oficiale au semnătură, sunt înregistrate. Nu am văzut acest document, nu știu ce e cu el. Cine spune că e un document adevărat trebuie să aducă și probe”, a declarat premierul.

