Presedintele PNL, Ludovic Orban, a vorbit despre felul sau de a face campanie, subliniind ca intotdeauna a fost aproape de membrii partidului. Orban s-a referit si la "suflul nou" din partid de care amintesc cei care il sustin pe Florin Citu petru sefia PNL, insa a afirmat ca acest suflu nou trebuie definit, mai ales cand in echipa sunt nume vechi ale partidului, cum ar fi Emil Boc, Alina Gorghiu sau Raluca Turcan.

"Felul meu de a face campanie a fost intotdeuna indreptat catre membrii partidului. Am incercat intotdeauna sa castig increderea prin respectul pe care l-am aratat, prin solicitudine, prin faptul ca intotdeauna am fost deschis, am primit, am vorbit la telefon, am incercat sa imi ajut colegii si din aceasta cauza am o relatie foarte buna cu membrii partidului si apreciez ca zecile sutele de membrii fara sa aiba ceva de castigat decat pe planul mandriei, intotdeauna ma incercat sa fiu alaturi de ei", a declarat Ludovic Orban, sambata, intr-o conferinta de presa.

Ludovic Orban a adaugat ca delegatii la congres au posibilitatea sa nu voteze asa cum decide organizatia din care fac parte.

"Eu derulez o campanie care excede competitiile si rezultatul competitiilor la nivel judetean care va duce la o socoteala a filialelor. Va mai spun un lucru, daca o filiala decide in Colegiul Director judetean sa sprijine un candidat, asta nu inseamna ca toti delegatii care reprezinta filiala respectiva vor vota candidatul respectiv. Aia e o optiune data de forul statutar, iar optiunea e mai mult formala ca sa permita candidatura pentru ca un membru PNL poate candida la presedintia partidului doar daca are sprijinul a minimun zece filiale judetene din cele 48. Si din cauza asta, pana la urma, fiecare delegat care vine la congres are, probabil, o orientare din partea conducerii filialei, dar pana la urma fiecare judeca cu mintea lui, are propriul aparta de evaluare, are propriul discernamant si pana la urma hotaraste cu mintea lui ce e de facut in PNL. Pentru mine, campania inceteaza in momentul in care se da ultimul vot. E posibil sa asteapta si alti candidati", a declarat Orban.

Liderul liberal a fost intrebat si ce parere are despre noul suflu din PNL, el apreciind ca acest suflu trebuie definit.

"Daca se uita cineva la cei patru ani in care am condus PNL, parca chiar am adus un suflu nou. Daca te uiti la primarii alesi, daca te uiti la oamenii noi care au intrat in partid, daca te uiti la grupurile parlamentare care au foarte multi tineri, eu chiar am adus un suflu noi. Acuma, sigur ca sa vorbesti de un suflu nou cu o echipa in spate care o are pe Alina Gorghiu, pe Raluca Turcan, Emil Boc, Gheorghe Flutur, Victor Paul Dobre, Florin Roman si asa mai departe, ca sa nu fac o lista chiar, sa vorbesti de un suflu nou, ma rog, trebuie definit ce insemana un suflu nou. Stiti, eu sunt un om modern, un om care intotdeauna m-am adaptat, care am incercat intotdeauna sa vad, sa ma misc in sensul in care se misca societatea si la fel au fost foarte multi dintre colaboratorii mei si eu cred ca asa e normal, asa e firesc, orice institutie trebuie sa se adapteze", a declarat Orban.

Ludovic Orban a mai declarat ca el poate sa asigure evolutia in pas cu vremea, dar ca nu poate pretinde ca vrea un nou suflu in partid.

"Normal ca exista o... in fiecare organizatie este o nevoie de organizare, de adaptare, de evolutie in pas cu vremea, iar eu chiar pot sa asigur aceasta evolutie in pas cu vremea, dar nu pretind ca vreau un suflu nou. Eu ma bizui in egala masura pe oameni cu experienta. Evident ca trebuie imbinate experienta cu intelepciunea, cu curajul", a declarat Orban.

In 30 mai, premierul Florin Citu a afirmat ca este nevoie de "un suflu nou" in PNL, motiv pentru care a decis sa candideze. Alaturi de el au fost, in momentul anuntului, 40 de lideri ai formatiunii, intre care Raluca Turcan, Emil Boc si Alina Ghorghiu.