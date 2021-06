Ludovic Orban a fost intrebat daca premierul Florin Citu il mai asculta, avand in vedere ca intre ei este o competitie interna pentru sefia partidului, spunand ca da deoarece sunt colegi de partid si iau deciziile impreuna.

"Normal, suntem colegi de partid, Domnul Citu este premierul sustinut de Partidul National Liberal si luam deciziile impreuna pe baza de analize, pe baza de studii...Normal, comunicam si cooperam", a afirmat Orban, sambata la Botosani.

El a mai fost intrebat si daca Florin Citu are mai multe resurse la dispozitie in competitia interna si daca acest lucru il avantajeaza.

"Sub nicio forma. Guvernul, premierul administreaza resurse publice, bani colectati din impozitele si taxele cetatenilor. Resursele publice, banii publici trebuie cheltuiti in baza legii, in baza programului de guvernare, a prioritatilor care sunt stabilite in programul de guvernare. Dezmint categoric orice fel de incercare de a se spune despre premierul Citu sau despre alti demnitari al PNL ca folosesc resurse publice in campania interna. Pentru ca nu este legal. (...) Daca cineva incearca sa foloseasca orice decizie la nivel guvernamental intr-un scop partizan in competitia interna a PNL, o spun clar si limpede, incalca legea", a explicat liderul liberalilor.