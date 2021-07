Premierul Florin Citu si seful Camerei Deputatilor, Ludovic Orban, au fost joi in Dolj, unde, in cadrul conferintei de alegeri interne in cadrul Organizatiei locale, si-au expus planurile pentru viitorul PNL.



Florin Citu a afirmat ca este felul de om care vorbeste putin face mult si a demonstrat ca este principalul opozant al PSD, iar dupa 25 septembrie doreste ca PNL sa devina cel mai mare partid politic din Romania si sa guverneze cel putin 8 ani. In schimb, actualul lider al liberalilor Ludovic Orban a precizat ca isi doreste nu o guvernare doar de 8 ani, ci una de cel putin 12 ani, asa cum a fost pe vremuri marea guvernare liberala sub conducerea lui Ion C. Bratianu. Orban le-a transmis liberalilor de la Dolj sa aleaga cu discernamant si intelepciune atat la nivel judetean, cat si la nivel national.

Florin Citu: "Sunt oltean"

"Eu sunt Florin Citu si sunt un oltean mandru, de la Ramnicu-Valcea. Bine acolo jumatate zice ca suntem munteni, jumatate olteni, am scapat de perfectul simplu, dar cand ma intorc acasa mai revine. Domnule Stoica in sezonul urmator as vrea abonamente la ambele echipe.

Tin cu Craiova, dar asta e. Vreau ca dupa 25 septembrie, toti sa avem abonament la un singur campionat al PNL. Lupta noastra nu e cu PNL, cu colegii nostri din PNL, este cu PSD. PSD sunt inamicii nostri numarul 1. E important sa stim ca dupa 25 septembrie suntem cu toti o echipa. Dar dupa 25 septembrie e important sa stim ca PNL intra intr-o noua etapa. Am avut si experiente bune, dar si unele mai putin bune. Cine nu se uita in spate la aceste experiente nu poate sa mearga mai departe. Progres inseamna sa te uiti in viitor.

Asta vreau de la PNL, dupa 25 septembrie. Vreau sa devenim cel mai mare partid politic din Romania si sa castigam toate tururile de alegeri - locale, parlamentare, prezidentiale si europarlamentare. Sa castigam tot, dar sa fim si 8 ani la guvernare. Nu e doar o marota. Azi avem sansa de a avea resurse pe care nu le-a mai vazut niciodata Romania. Fara presedintele Klaus Iohannis nu am fi fost la guvernare, trebuie sa recunoastem acest lucru, fara acest parteneriat. Cel putin 8 ani de zile la guvernare.

Trebuie sa ne setam aceste tinte, daca vrem sa fim campioni, invingatori. Ma uit la armata noastra de primari, 32, si primarii nostri trebuie sa stie ca stiu ce s-a intamplat in ultimii ani de zile, stiu ca au fost vaduviti de resurse si stiu cat de greu v-a fost fara acele resurse. E momentul sa dezvoltam si comunitatile noastre si de aceea trebuie sa pregatim de pe acum aceste proiecte", a afirmat Florin Citu, joi la conferinta de alegeri interne in cadrul organizatiei PNL Dolj.

El a mai spus ca zona Olteniei nu va mai avea de suferit din cauza lipsei de resurse, asa cum s-a intamplat in perioada PSD, insa aceste resurse trebuie alocate inteligent.

"Zona Olteniei nu o sa mai sufere de resurse, dar resurse alocate inteligent, nu asa cum au fost alocate pana acum. Nu va mai retin mult, pentru ca eu sunt un om care vorbeste putin si face mult. Alegerile din toate filialele sunt despre viitorul PNL si rolul PNL pe scena politica in urmatorii ani. Aveti un om aici care a demonstrat ca stie sa se lupte cu PSD si dupa aceea nimic nu ne mai opreste sa guvernam Romania 8 ani de zile", a conchis Citu.

Orban: "Olguta nu e istorie"

In discursul sau de joi, la conferinta de alegeri interne la PNL Dolj, Ludovic Orban le-a multumit liberalilor care au castigat la nivel local multe comune.

"La 35 de grade o sa incerc sa ma limitez la 3 minute, din respect pentru dvs. Incep prin a va multumi, a va transmite respectul, aprecierea si recunostinta mea pentru tot efortul pe care l-ati depus in ultimii ani de zile. As vrea sa ii felicit, pe langa primarii nostri care sunt campioni si ne-au obisnuit cu victoriile, pentru cateva victorii de rasunet.

Ma bucur ca am recastigat Calafatul. Poiana iarasi este o victorie extrem de importanta pentru ca e o comuna foarte mare. Vreau sa felicit echipa din Calarasi pentru ca a reusit sa smulga din mana unui clan care practic a condus aceasta comunitate locala timp de 40 de ani. O mare victorie e si la Urzicuta, unde dupa 30 de ani PSD am reusit o victorie remarcabila la Urzicuta. Apreciez victoriile de la Malul Mare de la Gheorghe.

Ultimele doua victorii la Sadova si la Terpezita. Am incercat sa fiu foarte aproape de organizatiile PNL. Castigarea Olteniei de catre PNL depinde in mare masura de castigarea Craiovei, Baniei si Doljului", a afirmat Ludovic Orban.

El a mai spus ca Olguta Vasilescu nu este istorie si nu a fost vina PNL ca a fost aleasa edil al Craiovei ci a partenerilor PNL care au decis sa aiba candidat propriu la primarie.

"Vreau sa stiti ca faptul ca Olguta nu e istorie, nu e vina PNL, ci e vina unor parteneri care nu au facut intelegere cu noi. Nu au inteles sa fie cel mai bun candidat sa fie la primarie si cel mai bun candidat la consiliul judetean. Au decis, intr-o oarecare coniventa cu PSD, sa isi puna candidat. Am fi castigat daca am fi mers cu un candidat ca Nicolae Giugea", a explicat Orban.

Acesta a garantat ca drumul expres Craiova-Pitesti va fi finalizat pana in 2024.

"S-a finalizat practic prima parte a magistralei de gaz care face legatura intre Craiova si Segarcea. Drumul expres Craiova-Pitesti e un proiect inceput in 2008 si care iata ca devine realitate.

Se lucreaza pe 3 tronsoane si va garantez ca pana in 2024 va fi gata drumul expres Craiova-Pitesti ca o realizare a PNL. Fac legatura cu Fordul care a decis sa faca o investitie masiva in Craiova in producerea unor vehicule pe electric.

Filialele din Oltenia stiu ca m-au avut ca partener in alocarea a 20 de milioane pentru realizarea studiului de fezabilitate pentru autostrada Calafat-Lugoj", a completat liderul liberalilor.

Orban a vorbit despre o guvernare a PNL de cel putin 12 ani, ca in perioada lui Ion C. Bratianu.

"Acestea sunt fapte, sunt realizari pe care le-am facut pentru Dolj, pentru Oltenia si vom continua pe aceasta linie. Va doresc sanatate, intelepciune, discenamant, alegeti cu mintea voastra si aici la nivelul judetului si la nivel national.

Si aveti increde in mine, presedintele PNL pentru ca eu va cunosc, eu va sunt alaturi, eu stiu care e directia pe care trebuie sa mearga PNL, stiu ce trebuie facut in PNL si fiti convinsi ca sunt un partener, un coleg si un om care are capacitatea, asa cum am realizat in cei patru ani sa duca PNL spre victorie. Iar eu imi doresc nu o guvernare pe 8 ani, eu imi doresc o guvernare pe cel putin 12 ani, cat a fost marea guvernare liberala intre 1876 si 1888, marea guvernare liberala sub conducerea lui Ion C. Bratianu. Sa va dea Dumnezeu sanatate, intelepciune, sa ne vedem la victorii!", a conchis actualul presedinte al PNL.

