"Inca nu s-a luat o decizie in coalitie", spune Orban FOTO Faceboo/ Ludovic Orban

Presedintele Partidului National Liberal, Ludovic Orban, a afirmat, referitor la proiectul privind educatia sexuala in scoli, ca este vorba de un subiect care tine de constiinta si ca este foarte greu de luat o decizie la nivelul coalitiei care sa sustina un punct de vedere unitar.



"E vorba de un subiect care tine de constiinta si e foarte greu de luat o decizie la nivelul coalitiei sa sustina un punct de vedere unitar. E adevarat, am discutat acest subiect, s-au exprimat puncte de vedere, pareri, inca nu s-a luat o decizie in coalitie si de altfel este o decizie ca ceea ce am discutat toti este vorba de o anumita dificultate de a putea impune o anumita decizie care se ia la nivelul coalitiei catre toti parlamentari din coalitie", a declarat, marti, Ludovic Orban.

El a precizat ca trebuie ajuns la o forma de echilibru.

"Trebuie sa se ajunga la o forma de echilibru care sa satisfaca, pe de o parte, parintii care sunt ingrijorati ca ar putea fi folosita educatia in scoli intr-un sens nepotrivit pentru copiii lor si cei care sustin, pe buna dreptate, ca este nevoie de o educatie scolara", a explicat liderul PNL.

Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, afirma ca actuala programa de educatie sanitara, care sa includa si educatia sexuala, in scoli, este una foarte buna si ca elevii ar trebui sa se inscrie din start la acest curs optional, cu posibilitatea de a se retrage, pe parcurs, din diferite motive.