Ludovic Orban: „PNL a avut 27-27 % în iunie. Din momentul apariţiei dezvăluirilor despre Florin Cîţu am început să scădem”

Liderul PNL Ludovic Orban a spus duminică la Iaşi că PNL a avut un scor constant de 26-27 la sută în iunie, dar partidul a scăzut după ce au apărut dezvăluirile despre Florin Cîţu, dar mai ales după declanşarea criei politice.

“PNL a avut un scor constant în toate sondajele de opinie inclusiv în luna iunie de 26 – 27%. Din momentul apariţiei dezvăluirilor despre Florin Cîţu am început să scădem, iar acum am scăzut şi mai mult odată cu declanşarea crizei politice, în care noi suntem consideraţi principalul responsabil. Noi, zicând Klaus Iohannis, Florin Cîţu, PNL. Noi suntem consideraţi principalii responsabili pentru criza politică“, a spus Ludovic Orban în cadrul şedinţei Consiliului Director Judeţean al PNL Iaşiz.

Şeful PNL a mai precizat că oamenii întâlniţi pe stradă au început să fie critici la adresa PNL.

“Oamenii care ne-au votat sau care ne-ar vota sunt foarte critici faţă de noi. Ne reproşeatză că în loc să ne ocupăm de guvernare şi să găsim soluţii pentru marile probleme cu care se confruntă românii noi am declanşat o bătălie internă, iar acum am declanşat o criză politică“, a declarat Ludovic Orban.