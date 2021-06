Ludovic Orban este convins ca delegatii care vin la Congres vor vota cu capul lor si nu cu cine le spune liderul de filiala

Presedintele PNL, Ludovic Orban, considera ca dupa ultimul vot exprimat se incheie campania pentru alegerile interne in PNL si a subliniat ca, desi delegatii vin la Congres cu o orientare din partea conducerii filialei, fiecare are "propriul discernamant".

"In unele judete o sa castige o echipa care imi este mie favorabila, in alte judete o echipa care ii este favorabila lui Florin (Florin Citu - n.r.). E greu de numarat la filiale. Felul meu de a face campanie a fost indreptat catre membrii partidului. (...) Am incercat intotdeauna sa castig increderea prin respectul pe care l-am aratat, prin solicitudine, prin faptul ca am fost deschis. De aceea eu am o relatie foarte buna cu membrii PNL (...), cu primarii alaturi de care am fost in multe campanii. Eu derulez o campanie care excede competitia, rezultatul de la nivel judetean care va duce la o socoteala a filialelor. Daca o filiala decide in Consiliul director judetean sa sprijine un candidat, asta nu inseamna ca toti delegatii care vor vota in filiala respectiva vor vota candidatul respectiv", a afirmat presedintele PNL sambata, la Resita, intr-o conferinta de presa.

Referindu-se la alegerile interne din PNL, el a explicat ca optiunea data de filiala este necesara pentru a permite candidatura.

"Un membru PNL poate candida la presedintia partidului doar daca are sprijinul a minimum 10 filiale judetene din 48. Din cauza asta, fiecare delegat care vine la Congres are o orientare din partea conducerii filialei, dar fiecare judeca cu mintea lui, are propria evaluare, propriul discernamant si pana la urma hotareste cu mintea lui ce e de facut in PNL. Dupa mine, campania inceteaza in momentul in care se da ultimul vot", a adaugat liderul liberal.

Intrebat despre "suflul nou" pe care contracandidatul sau la sefia partidului, Florin Citu, l-ar aduce in PNL, Orban a spus ca "suflul nou trebuie definit".

"Eu nu pretind ca vin cu un suflu nou, dar daca se uita cineva la ceea ce am facut in ultimii patru ani cat am condus partidul, eu chiar am adus un suflu nou, daca te uiti la primarii alesi, la oamenii noi care au intrat in partid, daca te la uiti la grupurile parlamentare in care sunt foarte multi oameni tineri. Eu chiar am adus un suflu nou. Acum sa vorbesti de un suflu nou, cu o echipa in spate care ii are pe Alina Gorghiu, Raluca Turcan, Emil Boc, Gheorghe Flutur, Victor Paul Dobre, Florin Roman, ca sa nu fac o lista exhaustiva, sa vorbesti de un suflu nou... Ma rog, se poate vorbi de un suflu nou, dar trebuie definit ce inseamna suflul asta nou. Eu sunt un om modern, care m-am adaptat, am incercat sa invat, sa ma misc in sensul in care se misca societatea si la fel au fost foarte multi dintre colaboratorii mei. Si eu cred ca asa e normal, este firesc (...). In fiecare organizatie e nevoie de aceasta modernizare, adaptare, de o evolutie in pas cu vremea, iar eu chiar pot sa asigur aceasta evolutie in pas cu vremea a partidului", a mai spus Orban

Presedintele PNL Caras Severin, Marcel Vela, a anuntat ca il sustine pe Orban in competitia interna din partid pentru a obtine un nou mandat de presedinte.

Consiliul National al PNL a decis, pe 30 mai, data Congresului partidului in 25 septembrie. Tot atunci a fost aleasa comisia pentru organizarea acestui Congres, care va fi condusa de Theodor Stolojan.

Congresul se va desfasura in data de 25 septembrie la Bucuresti, pe parcursul unei singure zile. Desfasurarea congresului va fi cu 5.000 de delegati, dintre care 493 sunt delegati de drept, restul sunt delegati alesi dupa norma de reprezentare, conform statutului, au stabilit participantii la Consiliul National.