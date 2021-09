Lucian Bode: Astăzi intrăm în şedinţa de guvern cu proiectul ''Anghel Saligny''

Ministrul interimar al Justiţiei, Lucian Bode, a afirmat că proiectul Programului Anghel Saligny se va afla pe agenda şedinţei de guvern de vineri, 3 septembrie.

"Ministerul Justiţiei este ultimul avizator pe toate proiectele de acte normative, nu doar pe proiectul de ordonanţă de urgenţă pentru aprobarea Proiectului de Investiţii 'Anghel Saligny'. Ministerul Justiţiei se pronunţă pe legalitatea acestui proiect şi tuturor proiectelor de act normativ, nu pe oportunitate. Observaţiile avute în vedere de către Direcţia de Specialitate sunt menţinute şi au fost transmise către Ministerul Dezvoltării, către iniţiator.

Ads

Aseară am văzut documentul, am văzut proiectul în original. Cu siguranţă, astăzi, intrăm în şedinţa de guvern cu acest proiect. Ministerul Dezvoltării are două variante: integrează observaţiile Ministerului Justiţiei sau răspunde cu argumente de ce nu le preia. În momentul în care transmiţi aceste observaţii către iniţiator şi el le integrează şi el justifică de ce nu le integrează, avizul este pozitiv, cu observaţii", a declarat Lucian Bode, la Ministerul Afacerilor Interne.

El a adăugat că sunt îndeplinite toate condiţiile legale ca proiectul să intre pe agenda şedinţei de guvern.

"Toate celelalte avize sunt ataşate acestui proiect. Avem toate condiţiile legale îndeplinite ca în şedinţa de guvern de astăzi de la ora 16,00 Guvernul să dezbată acest proiect de ordonanţă de urgenţă", a spus Bode.

Lucian Bode a mai precizat că documentul elaborat de echipa fostului ministru Stelian Ion a fost păstrat într-o proporţie "foarte, foarte mare".

"Observaţiile Direcţiei de Specialitate pe care le-am transmis către Ministerul Dezvoltării sunt aceleaşi. Nu am modificat chestiuni de fundamentare, sunt chestiuni de interpretate. Documentul pregătit de domnul Stelian Ion cu echipa domniei sale a plecat către Ministerul Dezvoltării aproape în aceeaşi formă. Vorbim despre observaţii tehnic stabilite între direcţiile tehnice, chestiuni de procedură, de constituţionalitate. Deci, sunt chestiuni tehnice, nu sunt chestiuni de oportunitate. O să vedeţi că am menţinut documentul pe care echipa domnului Stelian Ion l-a realizat într-o proporţie foarte, foarte mare", a menţionat ministrul.