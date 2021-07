Ludovic Orban a precizat, despre episodul de marti in care a fost imbrancit de catre agentii de paza la alegerile interne pentru PNL Sector 4, ca de cand este in partid nu a vazut bodyguarzi care sa fie implicati in procesul de organizare a procedurii de votare. Liderul liberalilor a explicat ca agentii de paza nu l-au recunoscut, in prima faza, si de aceea nu l-au lasat sa intre pe scena.

"Ce s-a intamplat aseara nu este corect. De cand sunt eu in PNL nu am vazut bodyguarzi care sa fie implicati in procesul de organizare a procedurii de votare. As prefera sa nu va povestesc. Evident ca bodyguarzii care pazeau scena nu m-au recunoscut in prima faza si nu m-au lasat sa intru pe scena", a afirmat Ludovic Orban, miercuri la Parlament, la finalul sedintei coalitiei de guvernare.

Ads

Intrebat de ce a fost acceptata prezenta agentilor de paza la acel eveniment, liderul PNL a raspuns: "Eu nu am acceptat prezenta bodyguarzilor si, pana la urma, bodyguarzii si-au vazut de treaba dupa interventia mea, dar cu mare rezistenta din partea colegilor mei. Dar este un amanunt pe care nu vreau sa il comentez. Eu sunt o garantie ca nu este nevoie de bodyguarzi atunci cand se organizeaza alegeri interne".

Chestionat despre faptul ca unii lideri ai PNL au spus ca a mintit atunci cand a sustinut ca a fost imbrancit de bodyguarzi, Orban a replicat: "Da, da. Nici nu erau de fata domnii. Ei si-au tinut cuvantarile doua ore, dupa care au plecat. Episodul s-a petrecut ulterior cuvantarilor si ulterior sustinerii

discursurilor".

Filmul "imbrancelii"

Asa cum era de asteptat, avand in vedere lupta acerba dintre Ludovic Orban si Florin Citu pentru sefia Partidului National Liberal (PNL), alegerile de la Sectorul 4 nu au fost lipsite de incidente. La scurt timp dupa reconfirmarea lui Pavel Popescu in funtea filialei, mai multe site-uri de stiri si televiziuni au sustinut ca presedintele PNL Ludovic Orban a fost imbrancit la eveniment de catre bodyguarzii care ar fi fost angajati chiar de catre Pavel Popescu. Imaginile cu bodyguarzii prezenti la alegerile PNL Sector 4 au facut inconjurul site-urilor de stiri, iar reactiile din tabara lui Ludovic Orban nu au intarziat sa apara.

Astfel, Adrian Moraru, secretar general adjunct al PNL Bucuresti si unul dintre oamenii apropiati lui Ludovic Orban a scris ca alegerile de la PNL Sector 4 au fost marcate de o premiera trista pentru PNL: "niste gorile cu ceafa lata platite sa > si care i-au zis sa faca pasi lui Ludovic Orban".