Ovidiu Hurduzeu, fost candidat AUR pentru un loc de Senator, a anuntat in urma cu cateva zile ca tinerii romani care studiaza in strainatate ar trebui ca la revenirea in tara sa fie "reeducati", sustinand ca acestia sunt "schiloditi sufleteste" de catre "institutiile mondialiste".

Desi are 30 de ani in care a locuit in Statele Unite, Hurduzeu se prezinta mai degraba ca un pro-rus, care la inceputul anului, in timpul protestelor de dupa arestarea lui Alexei Navalnii, s-a aratat ingrijorat de soarta presedinteului Vladimir Putin.

"Si, daca pica Putin, cine ii ia locul? Un progresist?", se intreba Ovidiu Hurduzeu, pe Telegram. Dilema membrului AUR a fost surprinsa de Casa Jurnalistului, pe canalul Telegram Miscarea Conservatoare.

De altfel, Hurduzeu este un preferat al organului de propaganda rusesc Sputnik, unde apare si intr-un interviu la care lanseaza mai multe afirmatii anti-UE si pune la indoiala existenta pandemiei.

"Astazi, proiectul superstatului european este praf si pulbere, iar EU nu este altceva decat o corabie care se scufunda si nimeni nu are un plan credibil pentru salvarea ei. Globalistii nu renunta insa cu una cu doua la utopiile lor. Pe fondul asa numitei pandemii, la Davos, au lansat un proiect de-a dreptul fantasmagoric numit "marea resetare", un fel de tehno-comunism pe model chinezesc unde oamenii nu vor mai poseda nimic dar vor fi fericiti! Sub asaltul "marii resetari" multe natiuni suverane vor capitula dar mai devreme sau mai tarziu oamenii, treziti la realitate, se vor revolta asa cum au facut-o impotriva "lagarului socialist". Romania se afla intr-un pericol de moarte din cauza unei situatii specifice", sustine Hurdezeu in interviul pentru Sputnik.

Hurduzeu a fost, anterior, vicepresedinte in Partidul Romania Unita (PRU) al lui Bogdan Diaconu, formatiune de extrema dreapta. Conform unei declaratii de avere depusa in calitate de candidat la alegerile parlamentare, Hurdezeu detine un teren de doua hectare si doua apartamente. De asemenea, are o masina Suzuki din 2018 si doua conturi in banca: unul in care are 86.000 de lei si unul cu 50.000 de dolari. Hurduzeu mai declara si o pensie de 6.000 de dolari.

Indivizii care studiaza in strainatate ar trebui reeducati

Hurduzeu a intrat in atentia mediatica dupa ce in urma cu cateva zile a afirmat pe Facebook ca tinerii romani care studiaza in strainatate cu ajutorul burselor Erasmus ar trebui ca la revenirea in tara sa fie "reeducati".

"Daca aruncati o privire la CV-urile tinerilor useristiplus care au ajuns in parlament veti constata ca majoritatea au fost scoliti prin strainatate in programe de indoctrinare globalista si anti-nationala cum ar fi programul Erasmus. Acesti indivizi ar trebui reeducati odata cu intoarcerea lor in tara.

De exemplu, tanarul Filip Havarneanu chiar ar merita sa urmeze un program intensiv de dezideologizare intr-o manastire cu post si lecturi temeinice din Pateric. Fiind profesor certificat al statului California, cunosc foarte bine traumele pe care le lasa educatia progresist-globalista. Nu mai putem tolera ca tinerii nostri plecati la studii sa fie schiloditi sufleteste de institutiile mondialiste. Trebuie sa-i vindecam", a scris Hurduzeu pe Facebook.

Ulterior, membrul AUR si-a sters toate postarile radicale de pe pagina personala.

Hurduzeu se lupta cu "fortele intunericului"

In timpul campaniei pentru parlamentare de la finalul anului trecut, Ovidiu Hurduzeu a sustinut pe o pagina de promovare ca a decis sa se implice in politica alaturi de AUR pentru a da o mana de ajutor in lupta cu razboiul "impotriva fortelor intunericului".

"In aceste vremuri de restriste, am hotarat sa ma implic in viata politica alaturi de AUR pentru a da o mana de ajutor celor care se afla in linia intai in razboiul pe care-l purtam impotriva fortelor intunericului. Mai mult decat orice, avem nevoie acum de implicare concreta, cu trup si suflet, forta exemplului personal este cel mai bun mijloc de a-i uni pe oameni intr-o actiune de rezistenta nationala", se arata pe o pagina de campanie a acestuia.