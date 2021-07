Liber la catedra pentru avocati. Klaus Iohannis a promulgat legea privind exercitarea profesiei de avocat

Presedintele Klaus Iohannis a promulgat joi, 1 iulie, legea pentru modificarea art. 16 din Legea 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, potrivit Administratiei Prezidentiala. Prin aceast act normativ, avocatii vor putea desfasura si activitati didactice in invatamantul superior, liceal si gimnazial.



Actul nomativ promulgat de seful statului are ca obiect de reglementare modificarea art. 16 din Legea 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, interventiile legislative vizand largirea cadrului de activitati compatibile cu exercitarea profesiei de avocat cu activitati si functii didactice 3 in invatamantul superior, activitatea de cercetare juridica ori de creatie intelectuala, pentru un tratament egal al avocatilor cu executorii judecatoresti, notarii publici, precum si cu magistratii in aceasta privinta.

Ads

"Exercitarea profesiei de avocat este compatibila numai cu: calitatea de deputat sau senator, consilier in consiliile locale sau judetene, activitati si functii didactice in invatamantul superior, activitati didactice cu continut juridic in invatamantul liceal si gimnazial, activitati in domeniul cercetarii stiintifice sau al creatiei intelectuale, calitatea de arbitru, mediator, conciliator sau negociator, consilier fiscal, consilier in proprietate industriala, traducator autorizat, practician in insolventa, responsabil cu protectia datelor cu caracter personal, expert in executarea contractelor cu finantare europeana", conform legii promulgate.

Pe 16 februarie 2018, Senatul a adoptat proiectul, ca prim for sesizat, iar pe 3 iunie a fost adoptat decizional de Camera Deputatilor.