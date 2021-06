Educatia sexuala in scoli, motiv de disputa intre politiceni si Biserica Ortodoxa. In tara unde cea mai tanara bunica are doar 23 de ani

Aproximativ 700 de fete sub 15 ani devin mame in fiecare an, conform unei statistici citite la tribuna Parlamentului de senatorul USR PLUS Irineu Darau. Un raport al Organizatiei Salvati copiii din 2019, arata ca nu mai putin de 18.000 de adolescente si tinere cu varsta sub 19 ani din Romania devenisera mame.

Avem cea mai tanara bunica din Europa (23 de ani). ONG-urile si multi dintre profesori cer educatie sexuala in scoli, insa Romania este impartita in doua, din acest punct de vedere.

Dezbaterile aprinse din Parlament privind legea educatiei sexuale in scoli a dezvoltat polemici si in societatea civila. Sunt multe voci care sustin ideea ca adolescentii sa fie informati la scoala de eventualele repercursiuni ale inceperii vietii sexuale de timpuriu, iar altii spun ca acest lucru nu ar trebui predat ca materie.

Se pare insa ca legea va trece, conform prognozelor specialistilor.

Intrebat despre dezbaterile din Parlament privind educatia sexuala in scoli si cine ar trebui sa le explice elevilor ce vor sa afle, politologul Cristian Hrituc a explicat pentru Ziare.com ca este o batalie intre doua parti politice.





Cristian Hrituc, politilog: "Vedem ciocnirea intre doua lumi"

"Am observat dezbaterile din Parlament si, practic, sunt aceleasi pozitionari din trecut ale partidelor urmarind purul interes electoral, fiecare partid incearca sa fie in rezonanta cu prorpiul electorat si nicidecum nu vedem lideri politici care sa isi asume o viziune pentru viitor si o parte de pragatire a cetateanului. Ma refer in special la PSD care au venit, uneori, cu argumente chiar hilare.

Avem, practic, ciocnirea intre doua lumi, pentru ca trebuie sa recunoastem, pentru romani acest subiect a fost tabu in ultimii zeci de ani. Inca suntem tributari comunismului, unei epoci de zeci de ani in care s-au fixat diverse reflexe in mentalul nostru si foarte multi din generatiile mai in varsta considera o rusine discutia despre sexualitate si vad ca o non-solutie educatia sexuala in scoli.

Am observat un PNL care a preferat sa taca si a preferat sa voteze legea fara comentarii, apoi am vazut doua extreme: USR-ul, poate manat si de curentul progresist care predomina acum in Europa Occidentala, care a sustinut in parlament legea si PSD care a venit sa invoce anumite "argumente" in defavoarea legii.

Insa aici nu vorbim de curentul progresist mai avangardist, nu vorbim despre drepturile LGBD ci de o educatie de care copiii au nevoie.

Cred ca legea va trece si pana la urma vom incepe sa avem acest proces in scoli, insa de aici inainte este important ca expertii in psihologia copilului sa dea solutiile cat mai bune si programa cat mai adecvata pentru a fi intelese informatiile adecvate fiecarei varste", a explicat politologul Cristian Hrituc pentru Ziare.com.





Cine ar trebui sa predea orele de educatie sexuala in scoli

"Aici intram intr-o discutie complexa. Inca avem profesori in varsta, inca avem persoane in inavatamant care sunt si ei tributari acestui subiect tabu din vremurile trecute. Si atunci nu cred ca un profesor care are sentimentul de jena in el va fi in stare sa explice sau sa sa faca o lectie bine documentata si sa o predea elevilor.

Cred ca ar trebui sa fie psihologi tineri, doctori specialisti in acest domeniu care sa vina sa predea aceste ore pentru ca, degeaba avem o lege buna daca nu este implementata corect.

Discutia ar trebui sa se faca la nivelul Ministerului Invatamantului si sa se vada daca sunt profesori care pot preda aceste cursuri. Pentru ca trebuie sa ne gandim la toate riscurile, In unele scoli este posibili ca unii profesori sa refuze sa faca acest lucru sau vor face alte ore in locul lor si vom ajunge in situatia in care ne vom pacali singuri", a mai spus Hrituc.

Referitor la faptul ca parintii au posibilitatea de a-si retrage copiii de la orele de educatie sexuala si daca ar trebui ca inainte de implementarea legii in scoli sa se faca o campanie de informare pentru parinti, politologul Cristian Hrituc a precizat:

"Aici trebuie despartite lucrurile foarte mult intre rural si urban. Am vazut si in cazul vaccinari, ca am avut preoti care au venit cu diverse mesaje anti-vaccinare. Toate aceste lucruri vor fi factori care vor influenta comportamentul parintilor fata de orele de educatie sexuala.

PSD-ul stie foarte bine aceste lucruri si exploateaza pe de o parte partea tabu, de mentalitate invechita care exista in multe zone, in special in electoratul sau, iar pe de alta parte, nu doreste sa intre in conflict cu Biserica Ortodoxa care este mult mai conservatoare pe aceste subiecte.





Ce spune Biserica Ortodoxa despre orele de educatie sexuala in scoli: "atentat asupra inocentei copiilor"

La solicitarea Ziare.com de a ne spune care este pozitia Bisericii Ortodoxe privind introducerea in scoli a orelor de educatie sexuala, purtatorul de cuvant al Patriarhiei Romane, Vasile Banescu, a transmis urmatorul raspuns:

"Patriarhia Romana a sustinut permanent caracterul optional in scoli al orelor de educatie pentru viata, cu argumentele de mai jos:

1. Constitutia Romaniei prevede: "parintii sau tutorii au dreptul de a asigura, potrivit propriilor convingeri, educatia copiilor minori a caror raspundere le revine" (art. 29, alin. 6); de asemenea, "libertatea gandirii si a opiniilor, precum si libertatea credintelor religioase nu pot fi ingradite sub nicio forma. Nimeni nu poate fi constrans sa adopte o opinie ori sa adere la o credinta religioasa, contrare convingerilor sale" (art. 29, alin. 1); asadar, nu exista niciun temei obiectiv pentru ca Statul sa impuna un model ideologic in educatia copiilor, peste acordul si convingerile parintilor.

2. Totodata, in Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului se arata: "parintii copilului au cu prioritate dreptul de a alege felul educatiei care urmeaza sa fie data copiilor lor" (art. 51, alin. 2).

3. Conform Legii educatiei nationale nr. 1/2011, "educatia si formarea profesionala a copiilor, a tinerilor si a adultilor au ca finalitate principala formarea competentelor, intelese ca ansamblu multifunctional si transferabil de cunostinte, deprinderi/abilitati si aptitudini, necesare pentru implinirea si dezvoltarea personala, prin realizarea propriilor obiective in viata, conform intereselor si aspiratiilor fiecaruia si dorintei de a invata pe tot parcursul vietii" (art. 4); asadar, finalitatea nu este conectarea mintii elevilor la ideologii invariabil nocive, fapt probat constant in istoria contemporana a umanitatii.

4. Potrivit art. 65, alin. 4 si 5 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, "Planurile-cadru si programele scolare pentru disciplinele/domeniile de studiu, respectiv modulele de pregatire obligatorii din invatamantul preuniversitar sunt elaborate de catre institutiile si organismele abilitate ale Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului si se aproba prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului.

Curriculumul la decizia scolii se constituie atat din pachete disciplinare optionale ofertate la nivel national, regional si local, cat si din pachete disciplinare optionale ofertate la nivelul unitatii de invatamant. Consiliul de administratie al unitatii de invatamant, in urma consultarii elevilor, parintilor si pe baza resurselor disponibile, stabileste curriculumul la decizia scolii." Asadar, Planurile-cadru si programele scolare sunt elaborate de catre Ministerul Educatiei, nu prin lege adoptata de Parlamentul Romaniei.

5. In planul curriculumului scolar formal, responsabilitatile educationale nu pot fi atribuite decat personalului didactic, certificat in acest sens.

6. Consideram ca incadrarea in mod obligatoriu a elevilor in programe de educatie sexuala reprezinta un atentat asupra inocentei copiilor, impiedicand dezvoltarea lor fireasca si marcandu-i pe acestia pentru intreaga viata. In acest sens, mai multe studii realizate in diferite tari au demonstrat ca o astfel de abordare a educatiei copiilor a avut ca urmare inceperea vietii sexuale mai devreme, cu implicatiile de rigoare, fara vreo imbunatatire in plan social.

7. In unele state ale Uniunii Europene, educatia sexuala este organizata in cadrul altor discipline scolare (Austria, Grecia, Irlanda, Letonia, Portugalia, Slovacia, Spania), iar in altele, ca disciplina distincta, neavand caracter obligatoriu (Bulgaria, Cipru, Danemarca, Finlanda, Italia, Lituania, Polonia).

8. In Romania, studierea temelor specifice educatiei pentru viata si sanatate se realizeaza in cadrul disciplinei scolare obligatorii Consiliere si dezvoltare personala, careia i se aloca deja o ora/saptamana in Planul-cadru pentru invatamantul gimnazial. De asemenea, in sistemul public de invatamant romanesc exista deja discipline optionale, ofertate la nivel national, care abordeaza aspecte privind educatia pentru viata: Educatie pentru sanatate; Pregatiti pentru viata. Educatie pentru viata si comunitate; Adolescenta si autocunoastere; Mai intai caracterul.

9. In tara noastra, numeroase si reprezentative asociatii din societatea civila si-au exprimat ingrijorarea fata de efectele educatiei sexuale asupra copiilor. Aceste asociatii si-au prezentat pozitia in mod public si au propus solutii alternative, in care accentul cade pe educatia pentru familie. Consideram ca pregatirea pentru viata intima si de familie trebuie sa fie lasata in primul rand in sarcina familiei care poate aprecia corect si obiectiv stadiul de dezvoltare psiho-fizic, intelectual si emotional al copilului.

10. Potrivit raportului Sarcina la adolescente in Romania, realizat de Reprezentanta UNICEF in Romania si de Asociatia SAMAS in anul 2020, "persoanele cu cel mai scazut nivel de educatie au cele mai multe sarcini (31,7%), de peste trei ori mai mare decat cele care au absolvit invatamantul obligatoriu sau ani de liceu".

In acest sens, precizam ca, din anul 2009, Patriarhia Romana a initiat si a dezvoltat Proiectul Alege Scoala!, in vederea prevenirii fenomenului de parasire timpurie a scolii si a combaterii abandonului scolar, prin implementarea unor programe de sprijin pentru cresterea accesului si participarii la educatie.

Grupul tinta, inregistrat si monitorizat, cuprinde peste 33.000 de copii vulnerabili, la care se adauga un numar cel putin egal de copii care au beneficiat indirect de activitatile desfasurate.

Acest proiect educational, apreciat in Romania si la nivelul institutiilor europene, reprezinta un model de parteneriat Familie - Biserica - Scoala. Proiectul Alege Scoala! a ajuns la cea de-a zecea etapa pe parcursul a doua programe operationale (Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - POSDRU si Programul Operational Capital Uman 2014-2020 - POCU), valoarea totala a finantarii fiind de aproximativ 20 de milioane de euro.

Constienti fiind de importanta educatiei copiilor si tinerilor pentru a raspunde provocarilor societatii actuale, consideram ca identitatea si viata persoanei umane nu se epuizeaza intr-o realitate exclusiv biologica sau socio-culturala. Viata are si o dimensiune spirituala, ignorata in societatea contemporana secularizata, care a pierdut sensul sacru al vietii umane.

Biserica a acordat dintotdeauna o importanta deosebita cresterii spirituale a omului, care este chemat la viata vesnica in iubirea lui Dumnezeu. De aceea, este relevanta si valorificarea specificului formativ al educatiei religioase, care contribuie la cultivarea unei constiinte vii si marturisitoare a valorii eterne a persoanei umane, la promovarea demnitatii acesteia in familie si in societate si la reducerea efectelor negative ale crizei contemporane de identitate si de orientare".

Ce dezbat pe retelele de socializare politicienii si profesorii

Politicientii conservatori, cum este Daniel Funeriu, fost ministru al invatamantului in Guvernul Boc spune ca "in discutia despre educatia sexuala asistam, ca de atatea ori!, la un dialog al surzilor al caror victima sunt copiii. Sa clarificam cu calm ce e de facut la nivelul fiecarui copil si la nivel de sistem. Inainte de toate sa intelegem ca obligatia noastra este sa evitam cele doua extreme:

extrema hipersexualizarii, propovaduita, adesea agresiv, de unii pentru care practicile sexuale sunt principala preocupare in viata si un pretext de revolutie continua, si

extrema celor pentru care sexul este subiect tabu, nu mai putin agresiva. Ambele extreme lasa copiii nostri dezarmati in fata propriei lor biologii chiar daca in scoala romaneasca exista si acum prevederi curriculare clare unde se pot explica toate lucrurile legate de educatie sexuala.

Da, ideal, educatia referitoare la viata sexuala ar trebui livrata tinerilor in cadrul unei familii calduroase si armonioase dar stim ca acest lucru nu se petrece intotdeauna, de aceea scoala trebuie sa suplineasca aceasta lacuna. Sintetizez aici cateva chestiuni de bun-simt si vechi de cand lumea, pe care oricine le poate livra copiilor.

Nu e nevoie de nimic mai mult pentru a-i invata sa isi protejeze sanatatea, totodata respectandu-le intimitatea si lasandu-i sa descopere magia vietii romantice. Toate astea tinand cont de sensibilitatile emotionale, cuturale si religioase ale fiecaruia. Nimeni nu trebuie sa intre cu bocancii in sufletele adolescentilor, dar nici nu trebuie sa-i lasam de izbeliste in fata necunoscutului".

Fostul ministru a mai spus ca el considera ca modul in care scoala trebuie sa le vorbeasca copiilor despre sex trebuie imbunatatit prin:

"1) monitorizarea operationalizarii efective a documentelor curriculare la clasa si

2) intarirea, la ora de dirigentie, a explicarii componentei legale si morale (vezi mai sus), inclusiv prin responsabilizarea elevilor prin semnatura ca au luat la cunostinta si ca de acum li se aplica legea".

In alta postare, Daniel Funeriu explica: "In Romania casatoria e legala (in circumstante bine reglementate) la 16 ani. Si atunci care e problema daca o tanara isi doreste sa devina mamica la 17 sau 18 ani? Nu toate tinerele doresc sa lucreze 70 de ore pe saptamana in corporatii, sa bea latte macchiato si sa mearga in WE in Malta. Fiecare cu optiunile sale, statul trebuie sa impiedice abuzurile".

Ce spun profesorii despre educatia sexuala in scoli

O profesoara revolatata de aceasta ultima afirmatie venita chiar de la un fost ministru al invatamantului i-a replicat:

"Nu este, desigur, nicio problema. Apar, insa, probleme mari in alte situatii

1. Apar probleme atunci cand o fata de 17-18 ani nu vrea sa devina mamica, nu se simte pregatita pentru asta, dar nu este invatata cum sa evite sarcina si ramane insarcinata. Si face avort sau abandoneaza copilul, dragi prieteni pro-life (si eu sunt pro-life in privinta avortului, dar nu sunt pentru interzicere, ci pentru preventie in modalitati inteligente).

2. Mai apar probleme atunci cand o fata de 17-18 ani vrea sa devina mamica, dar in loc de asta, se alege cu SIDA", a scris Laura D. Stifter, profesoara la Liceul Teoretic "Alexandru Ioan Cuza", Bucuresti, pe pagina ei de Facebook.

Cu totii sunt insa de acord ca adolescentii isi fac singuri educatie sexuala, insa prin intermediul internetului.