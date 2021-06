Initiativa legislativa pentru ca abuzatorii de copii sa nu mai poata fi alesi in primarii, consilii locale sau parlament

Deputatii USR PLUS Diana Stoica, Catalin Tenita si Monica Berescu au depus marti, 29 iunie, un proiect de lege in Parlament care prevede ca persoanele condamnate definitiv pentru infractiuni grave comise impotriva copiilor sa nu mai poata candida la alegerile locale si parlamentare.

"Desi lucrau la un pachet de legi mai amplu pentru protectia copiilor impreuna cu organizatia Salvati Copiii Romania, deputatii USR PLUS au decis sa depuna aceasta propunere de urgenta, in contextul in care au primit foarte multe mesaje din partea cetatenilor ingrijorati de rezultatul alegerilor de duminica, cand Bogdan Davidescu, primarul comunei Sotrile din Prahova, condamnat pentru pornografie infantila, a fost reales. Peste 50 de parlamentari au semnat deja pentru a sustine aceasta initiativa", arata un comunicat de presa al forrmatiunii.

Ads

Conform sursei citate, unul din cinci copii din Europa cade victima unei forme a abuzului sexual, iar 90% din aceste cazuri nu ajung vreodata in atentia politiei sau a instantelor.

Conventia ONU cu privire la drepturile copilului recunoaste dreptul copiilor de a fi protejati impotriva oricaror forme de violenta. Abuzul sexual asupra copiilor este considerat una dintre cele mai grave infractiuni care produc suferinta copiilor si ale carei efecte de natura fizica, psiho-emotionala, comportamentala si sociala se rasfrang, inclusiv pe termen lung, asupra vietii lor.

In Romania, subraportarea abuzului sexual comis asupra copiilor este la un nivel acut: desi 800 de fete sub 15 ani devin mame in fiecare an, doar 300 de inculpati pentru comiterea infractiunii de act sexual cu un minor ajung sa fie trimisi in judecata.

"Obiectivul acestui proiect de lege este sa corecteze ceva ce n-ar fi trebuit sa existe vreodata. Sa reparam legile proaste care au permis acestor infractori si abuzatori sa ajunga vreodata in fruntea primariilor sau a altor institutii ale statului. Daca acest proiect de lege este important si pentru tine, scrie-i parlamentarului din circumscriptia ta si indeamn-o / indeamna-l sa il sustina", a spus Diana Stoica.

La randul sau, Catalin Tenita a afirmat ca USR PLUS crede ca "persoanele care au fost condamnate definitiv pentru infractiuni grave impotriva copiilor nu pot sa fie alese sa gestioneze comunitati sau sa decida legi pentru intreaga natiune".

Proiectul propune completarea Legii 115/2015 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale publicata in Monitorul Oficial nr. 349 din 20 mai 2015, Partea I si a Legii 208/2015 privind alegerea Senatului si a Camerei Deputatilor publicata in Monitorul Oficial nr. 553 din 24 iulie 2015, Partea I, cu urmatoarele prevederi:

"Nu pot fi alese persoanele condamnate definitiv pentru comiterea de infractiuni contra vietii, contra libertatii persoanei, privind traficul si exploatarea persoanelor vulnerabile, contra libertatii si integritatii sexuale si rele tratamente aplicate minorului, daca victimele sunt minori la data savarsirii faptelor si nu a intervenit reabilitarea judecatoreasca sau nu a fost implinit termenul de reabilitare".

Primarul pornograf din Prahova

Ads

Ziare.com a scris despre cazul Bogdan Davidescu, care a castigat din nou alegerile duminica, 27 iunie, in comuna prahoveana Sotrile in ciuda faptului ca nu are dreptul sa ocupe functia.

Culmea este ca nici in prezent Bogdan Davidescu nu a scapat de interdictia de a ocupa o functie de demnitate publica. El va fi reabilitat de drept abia la sfarsitul anului 2022 si abia atunci va putea fi primarul comunei.

Acelasi lucru se va intampla cel mai probabil si in data de 8 iulie cand a fost programata, la Judecatoria Campina, validarea primarului ales la Sotrile. Conform legii, nu este suficient ca un candidat sa obtina cele mai multe voturi la un tur de scrutin, instanta competenta teritorial trebuie sa decida daca respectivul indeplineste toate conditiile legale pentru a fi validat in functie.