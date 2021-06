Klaus Iohannis participa luni la Summitul NATO de la Bruxelles. Va fi prezent si presedintele SUA, Joe Biden

Presedintele Klaus Iohannis va participa luni la Summitul Aliantei Nord-Atlantice organizat la Cartierul General al NATO din Bruxelles.

Potrivit Administratiei Prezidentiale, la reuniune vor participa liderii aliati, care vor decide asupra liniilor prioritare pe care se va fundamenta consolidarea rolului politic si militar al Aliantei, precum si de actor cu proiectie la nivel global, ca rezultat al procesului de reflectie strategica NATO 2030.

De asemenea, este prima oara de la inceputul mandatului presedintelui SUA Joe Biden cand va fi prezent la un Summit aliat.

Joe Biden, prezent la intalnire

Potrivit agendei publicate pe site-ul Administratiei Prezidentiale, la 13.30, ora Romaniei va avea loc sosirea presedintelui Iohannis la sediul NATO, iar reuniunea Consiliului Nord-Atlantic la nivel de sefi de stat si de Guvern va incepe la 14.30, ora Romaniei.

"In acest context, pe agenda Summitului se afla si decizia de declansare a negocierilor privind un nou Concept Strategic al Aliantei, in contextul schimbarilor fundamentale ale mediului international de securitate fata de momentul adoptarii, in 2010, a Conceptului Strategic actual. Reuniunea va prilejui, totodata, reafirmarea valorii esentiale a relatiei transatlantice pentru securitatea euroatlantica, inclusiv in contextul primei participari a presedintelui Statelor Unite ale Americii, Joe Biden, la un Summit aliat", arata comunicatul de presa al Administratiei Prezidentiale.

"In cadrul dezbaterilor, liderii vor mai aborda teme actuale precum provocarile de securitate din spatiul euroatlantic, terorismul, amenintarile cibernetice si cele generate de tehnologiile disruptive si vor stabili actiunile pe care NATO trebuie sa le intreprinda in continuare pentru a gestiona provocarile si amenintarile de acest tip la adresa securitatii euroatlantice", mai arata comunicatul.

Relatia transatlantica

Conform sursei citate, la Summit, Klaus Iohannis va sustine procesul de adaptare a NATO la actualul context de securitate, astfel incat Alianta sa devina mai puternica politic si militar si va reafirma importanta NATO pentru securitatea euroatlantica si ordinea internationala bazata pe norme.

Totodata, Presedintele Romaniei va pleda pentru consolidarea posturii NATO de descurajare si aparare pe Flancul Estic aliat, in special in regiunea Marii Negre, evidentiind rolul activ al tarii noastre de pilon de stabilitate si furnizor de securitate. De asemenea, Presedintele Klaus Iohannis va sustine intarirea pe mai departe a relatiei transatlantice, precum si decizia de elaborare a unui nou Concept Strategic.

Seful statului va reafirma angajamentul tarii noastre de a contribui la efortul comun al NATO, atat in plan operational, cat si in plan conceptual si financiar, prin asigurarea, in continuare, a pragului minim de 2% din PIB pentru aparare.

Totodata, presedintele Iohannis va evidentia contributia concreta, strategica a Romaniei la eforturile aliate de consolidare a rezilientei, inclusiv prin infiintarea recenta, la Bucuresti, a Centrului Euro-Atlantic pentru Rezilienta.

De asemenea, Klaus Iohannis va reafirma sustinerea tarii noastre pentru cooperarea cu partenerii, in special cu Uniunea Europeana, evidentiind componentele pe care este fundamentat parteneriatul strategic dintre cele doua organizatii, precum si complementaritatea dintre NATO si Uniunea Europeana.

In egala masura, acesta se va referi la importanta aprofundarii cooperarii NATO cu partenerii sai, cu precadere cei din Vecinatatea Estica, mai indica sursa mentionata.