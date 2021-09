Președintele României, Klaus Iohannis, participă la Congresul PNL organizat sâmbătă, 25 septembrie, la Romexpo, în urma căruia liberalii își vor desemna președintele pentru următorii patru ani.



"Nu ne-am întâlnit demult în această formulă și mă bucur să vă văd aici în număr atât de mare. Vă salut cu căldură pe toți, liberali din toată țara.

Ne aflăm, și nu pentru prima dată, într-un punct de inflexiune nu doar pentru PNL, ci și pentru România. Trebuie să recunoaștem că nu a fost o campanie internă așa cum mulți ne-am fi dorit. PNL e un partid viu. Competiția internă a fost mereu încurajată. Mi-ar fi plăcut să văd mai multe dezbateri de idei aplicate pe moțiuni și pe proiecte.

Din păcate s-au spus lucruri grave, s-au folosit cuvinte dure, care sapă credibilitatea unui partid puternic încercat, care a avut curajul să își asume responsabilitatea guvernării într-o perioadă dificilă. Este păcat ca un astfel de partid să fie supus la atacuri din interior", a spus șeful statului.

"Viitorul preşedinte al PNL va avea o misiune foarte, foarte grea. Să demonstreze, în primul rând, că PNL este în continuare cel mai important partid din România, nu doar pentru tradiţia sa, nu doar pentru istoria sa indisolubil legată de destinul României moderne, nu doar pentru că milioane de români iubesc fibra liberală, ci pentru că principiile liberalismului sunt singurele pe care se poate clădi o ţară democratică.

Vremea confruntărilor electorale s-a încheiat. Să nu uităm că am promis oamenilor în 2020 4 ani de stabilitate politică, ani în care România să demareze şi să finalizeze investiţii structurale majore şi reforme sistemice îndelung aşteptate", a afirmat preşedintele.

El a subliniat că liberalii îşi aleg conducerea pe care o cred cea mai potrivită.

”De mâine, însă, ambele echipe trebuie să fie conştiente că menţinerea unităţii partidului este esenţială pe mai departe. Cel mai important argument este că România are nevoie de un liberalism puternic care să acţioneze ca un adevărat vector de modernizare şi construcţie pentru naţiunea noastră. PNL se află în faţa unui test de maturitate. Sunt convins că are capacitatea să arate că e un partid care îşi înţelege rolul în societate, când e nevoie de unitate, de înţelepciune şi de solidaritate în faţa unor crize multiple. Alegerile interne nu sunt doar despre a înlocui un lider cu un alt lider, alegerile sunt despre eficienţă, reînnoire şi despre reconectare cu oamenii. PNL are obligaţia să îşi asculte alegătorii şi să se adapteze la problemele reale ale prezentului.

Recent, făceam un apel la responsablitate la partidele din arcul guvernamental. E un apel pe care îl reiterez pentru că nu toţi cei din arcul guvernamental au dat dovadă de maturitate. Dacă vom continua aşa, riscăm să pierdem încrederea în electoratul politic”, a adăugat preşedintele.