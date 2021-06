Presedintele Klaus Iohannis a transmis, marti, cu ocazia comemorarii a 80 de ani de la Pogromul de la Iasi, ca observam cum, in ultima perioada, negationismul, discursul instigator la ura, incercarile de distorsionare a istoriei, populismul si antisemitismul devin tot mai prezente in spatiul public, iar acolo unde gasesc terenul fertil al ignorantei, prind radacini periculoase.

Prezentam integral mesajul presedintelui Klaus Iohannis cu ocazia comemorarii a 80 de ani de la Pogromul din Iasi (28-30 iunie 1941). Mesajul a fost transmis de catre Sergiu Nistor, Consilier Prezidential - Departamentul Cultura, Culte si Minoritati Nationale, in cadrul evenimentelor comemorative organizate la Iasi:

Ads

"Marcam, in aceste zile, opt decenii de la una dintre cele mai sangeroase pagini din istoria Romaniei. Ura nedisimulata, violenta atroce, dispretul absolut fata de demnitatea umana au fost doar o parte din instrumentarul utilizat de autoritatile vremii pentru a pune in practica un plan abominabil - curatarea orasului de evrei. Peste 13.000 de suflete nevinovate au sfarsit in chinuri groaznice, dupa ce autoritatile, al caror rol ar fi trebuit sa fie unul de protectie, s-au transformat in calai.

Cu o cruzime de nedescris, evreii ieseni au fost smulsi cu forta din case, despartiti de cei dragi, loviti cu salbaticie si aruncati apoi in trenurile mortii sau ucisi de gloantele mitralierelor. Reprezentanti ai Politiei, Armatei, serviciilor de informatii au navalit asupra membrilor comunitatii evreiesti, i-au jefuit, torturat, umilit si ucis, raspunzand, astfel, ordinelor unui regim criminal.

Pogromul de la Iasi nu reprezinta doar tragedia evreilor ieseni, ce a urmat celei a evreilor ucisi in perioada rebeliunii legionare la inceputul aceluiasi an, ci este drama si responsabilitatea cu care se confrunta, de atunci, natiunea noastra. Atunci cand institutiile statului nu doar ca esueaza lamentabil in indeplinirea obligatiilor firesti fata de propriii cetateni, dar ii discrimineaza, persecuta si ii ucid fara mila, se va fi instalat domnia raului absolut si a arbitrariului.

Retorica antisemita si crudele sale consecinte au lovit Iasiul, un oras care a fost un centru important al vietii evreiesti, in 1930, populatia evreiasca reprezentand aproximativ 30% din populatia totala a orasului. Din leagan al vietii, al culturii si civilizatiei evreiesti, Iasiul s-a transformat, intr-un scurt timp, in centru al antisemitismului si apoi al mortii, degradarii umane si groazei.

Amintirea suferintelor din acele zile si comemorarea victimelor constituie principala reparatie morala pe care generatia actuala si cele viitoare au obligatia sa o urmeze. Daca acest lucru se va intampla, avem garantia asumarii faptelor asa cum s-au intamplat si a respectarii drepturilor si libertatilor fundamentale. In acest demers de aducere-aminte, sa evocam si numele acelor oameni care au dat dovada de curaj si altruism in incercarea de a-i salva pe semenii lor aruncati in ghearele infernului.

Vorbind despre ororile petrecute atunci, despre faptul ca Pogromul de la Iasi a fost precedat de numeroase actiuni antisemite, subliniem, o data in plus, ca sanatatea unei societati este indisolubil legata de asumarea onesta a trecutului traumatic, de modul in care se raporteaza la valorile democratice, la toleranta si de respectul fata de demnitatea umana.

Ads

De multe ori, amintirile au casa lor. Am reiterat, in numeroase ocazii, importanta prezervarii spatiilor memoriale destinate Pogromului. Salut inaugurarea, in curtea fostei Chesturi, acel loc al crimei si al disolutiei umanitatii, a Muzeului Memorial dedicat victimelor Pogromului de la Iasi.

Este un proiect a carui edificare a necesitat un timp mai indelungat, insa imi manifest convingerea ca va juca un rol proeminent in viata culturala si comunitara. Acest muzeu nu reprezinta doar un pios omagiu adus memoriei victimelor Pogromului de la Iasi, o dovada ca lectia trecutului a fost asumata in mod autentic, ci si un spatiu al valorilor europene, care va vorbi generatiilor urmatoare despre importanta libertatii, a tolerantei, a respectului fata de celalalt.

Oricate eforturi vom face si oricat de hotarati vom fi, se vor gasi mereu minti si suflete intunecate, care vor banaliza crima, vor trivializa victimele si ii vor apara pe criminali. Observam cum, in ultima perioada, negationismul, discursul instigator la ura, incercarile de distorsionare a istoriei, populismul si antisemitismul devin tot mai prezente in spatiul public, iar acolo unde gasesc terenul fertil al ignorantei, prind radacini periculoase.

Ads

Avem obligatia de a ne apara valorile, principiile democratice, statul de drept, iar educatia trebuie sa ramana in epicentrul acestei lupte continue de contracarare a acestor curente toxice. Proiectul "Romania Educata" isi propune sa creeze un sistem educational incluziv, adaptat realitatii, nevoilor prezente si viitoare. Bazele unui comportament responsabil, de valorizare a adevarului, a legii si a drepturilor omului se pun la varste fragede si se solidifica pe parcurs.

Educatia despre Holocaust trebuie sa ocupe un rol important in sistemul de invatamant. Scolile, universitatile trebuie incurajate in directia promovarii unor astfel de programe educationale, astfel incat copiii si tinerii sa fie parte a procesului de consolidare a unei societati tolerante.

Dragi romani,

Inclinandu-ne fruntile in memoria celor ucisi, aratand urmasilor lor compasiunea si solidaritatea noastra, sa avem mereu in minte lectiile istoriei si sa aparam principiile si valorile democratice! Fara ele, nu avem viitor!

Ads

Fie ca amintirea victimelor sa ramana vesnic in inimile noastre!"

Pogromul de la Iasi din 27-30 iunie 1941 a fost, conform wikipedia, unul dintre cele mai violente pogromuri din istoria evreilor din Romania, initiat de generalul Ion Antonescu, secondat de autoritatile publice locale, impotriva cetatenilor de etnie evreiasca din orasul Iasi. In conformitate cu datele prezentate de autoritatile romane, in cele trei zile au fost ucisi 13.266 de evrei.