Kelemen Hunor, conflict cu Stelian Ion, pe tema desființării Secției Speciale. ”A luat-o pe arătură”

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a transmis joi, 15 iulie, în legătură cu desființarea Secției Speciale pentru Investigarea Magistraților, că argumentele ministrului Justiției, Stelian Ion, nu au substanță.

Hunor a mai spus că Ion „a luat-o pe arătură”, potrivit RFI.

În coaliția de guvernare este un întreg scandal pe acest subiect.

UDMR vrea ca atribuțiile SIIJ să treacă la Parchetul General, iar Stelian Ion se opune și vrea ca dosarele să meargă la parchetele specializate.

”Eu am văzut o oarecare rigiditate sau chiar o inflexibilitate uriașă că ori faceți așa cum spunem noi ori sunteți dușmanii Justiției. Văd că unii când nu mai au argumente, atunci o iau pe arătură foarte repede.

Vom discuta în continuare și încercăm să găsim o soluție. Eu am mai avut o propunere, un compromis, despre acest lucru nu a vorbit nimeni în aceste zile, dar deocamdată nu am un răspuns la această propunere din partea colegilor. Eu luni, la discuțiile din coaliție, am spus în felul următor: dacă trece amendamentul nostru, vom vota în plen desființarea SIIJ și atribuțiile trec la Procuratura Generală și hai să lăsăm așa un an de zile, să vedem cum funcționează și când vom dezbate, când vom aproba legile justiției se pot face nuanțele și dacă sunt necesare, schimbările dorite. Dacă funcționează la Parchetul General, atunci sigur, putem merge mai departe. Dacă nu trece amendamentul nostru, atunci vom vota varianta Guvernului”, a declarat Kelemen Hunor, președintele UDMR.

Stelian Ion, ministrul Justitiei, a declarat marti, 13 iulie, la TVR ca este putin probabil sa fie ridicat Mecanismul de Cooperare si Verificare (MCV) de catre Comisia Europeana daca Sectia Speciala nu este desfiintata si dosarele nu merg la DNA. In plus, el a spus ca fara ridicarea MCV Romania nu va intra in Schengen. "Si ma intreb cine are interesul dintre vecinii nostri sa nu intram in Schengen", a spus Stelian Ion.

Ministrul Justitiei s-a întrebat într-o dispută televizată cu liderul deputaților UDMR, Csoma Botond, pe tema desființării Secției speciale, cine are interesul dintre țările vecine ca Romania să nu intre în spațiul Schengen.

"Noi nu suntem singuri. Suntem parteneri într-o Uniune Europeana, în care am intrat de bunăvoie, acceptând anumite reguli. În această Uniune Europeană trebuie să respectăm tratatele, legislația. Iată, vom primi bani europeni. Dacă nu respectăm statul de drept, dacă nu respectăm și mergem pe drumul pe care l-au apucat, din păcate, Ungaria, Polonia, unde sunt probleme reale cu privire la respectarea statului de drept, șii s-au tras semnale de alarmă foarte clar în acest sens, și ne desprindem cumva de partenerii noștri din UE, o să avem o mare problemă.

Este posibil să nu mai atragem fonduri europene, este posibil să nu se ridice MCV dacă nu ne respectăm promisiunile pe care nu altcineva și le-a asumat, noi ni le-am asumat prin vot în Parlament în programul de guvernare. Dacă nu se ridică MCV, este posibil să nu intram în Schengen. Mă intreb cine are interesul dintre partenerii noștri sau dintre vecinii noștri să nu intrăm în Schengen.

Noi trebuie să știm foarte clar care sunt consecințele faptelor noastre și să ne respectăm promisiunile pe care nu ni le-am asumat forțați de cineva, ni le-am asumat de bunăvoie: desființarea Secției speciale, refacerea competenței DNA", a spus Stelian Ion, în cadrul unei emisiuni la TVR.

De cealaltă parte, liderul deputaților UDMR, Csoma Botond, i-a transmis lui Stelian Ion să se ocupe de problemele din Justiție și nu de situația din Ungaria sau Polonia.

"Eu l-aș ruga pe domnul ministru să se uite înn propria ograda și să fie ministru în România, să nu se ocupe de problemele din Polonia și Ungaria, că nu este ministru al Justiției în Polonia sau Ungaria", a declarat Csoma Botond.