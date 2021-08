Irineu Darău, candidat la șefia USR PLUS: Să ne recuperăm proiectul din mâinile unor găşti acaparatoare conduse de Barna şi Cioloş

Senatorul Irineu Darău a declarat, sâmbătă, 28 august, la prezentarea candidaturii sale la preşedinţia USR PLUS că termenul care descrie prezenţa formaţiunii la guvernare este acela de "balama", adăugând că trebuie recuperat "proiectul din mâinile unor găşti acaparatoare conduse sau girate de Barna şi Cioloş".



"Candidez la funcţia de preşedinte al USR PLUS pentru că partidul nostru, din punctul meu de vedere, s-a prăbuşit. Să ne uităm pe numere, între europarlamentare şi ce ştim acum. Termenul care descrie prezenţa USR PLUS la guvernare este de balama şi dacă vom continua astfel riscăm să ajungem cel mult balamaua de la geamul de la baie. Candidatura mea reprezintă apelul de trezire adresat fiecărui membru al USR PLUS care şi-a rupt din resursele personale şi profesionale pentru a schimba lucrurile în bine, care nu se mai regăseşte într-o structură politică ineficientă, condusă de o grupare discreţionară pe drumul accelerat spre irelevanţa politică", a afirmat Darău la Comitetul Politic al USR PLUS.

El a spus că "membru cu membru" a fost construit partidul ca singura alternativă politică viabilă, dar a fost acaparat de "găşti" conduse de Dan Barna şi Dacian Cioloş, copreşedinţii partidului.

"Tot membru cu membru suntem datori să ne recuperăm proiectul din mâinile unor găşti acaparatoare conduse sau girate de Barna şi Cioloş care zi de zi închistează guvernarea internă în clientelism şi autoritarism, iar evoluţia la guvernarea României este în poziţia capului plecat. Zi de zi pierdem români care ne-au acordat încredere prin vot şi oameni valoroşi din partid. Trăim sub conducerea unei echipe cu nume liberal, dar cu metehne totalitariste, care a normalizat deficitul de democraţie, statul de drept la coada numirilor şi expulzarea sau cenzurarea oricăror voci independente", a adăugat senatorul.

Darău a susţinut că fuziunea USR PLUS trebuia să facă formaţiunea mai puternică şi mai unită, dar acest proces, "păstorit de Dan Barna şi Dacian Cioloş", a făcut partidul mai mic.

"Cele două partide au ajuns să se concureze acum din interior, spectacol gratuit pentru celelalte partide, care se amuză de la distanţă pe tema fuziunii noastre, în timp ce liderii noştri nu ne vorbesc de unitate. Nu mai merge aşa. Am pierdut timp preţios la guvernare. Cu toate acestea, auzim discursuri despre cât de performantă este echipa USR PLUS la guvernare, discursuri demne de Cântarea României. Ne minţim pe noi, minţim România. (...) De ce facem aceleaşi greşeli, domnule Barna şi Cioloş? (...) Noi, toţi cei care încă mai credem în USR PLUS, vrem să facem paşi concreţi şi alerţi pe calea reformelor, fără a ne împiedica în interese mărunte, pentru că de aceea suntem la guvernare, nu pentru ca să ocupăm fotoliile de la Palatul Victoria sau să le populăm cu sinecuri useriste şi plusiste, apropiate de echipa de conducere", a subliniat senatorul.

El a menţionat că "nimic nu se mişcă" în promisiunile făcute cu privire la alegerile în două tururi la primari şi eliminarea pensiilor speciale.

"Este nevoie de o nouă conducere, una cu credibilitate în faţa românilor, una cu respect pentru oameni, pentru reguli şi principii. Putem înfăptui ceea ce am promis, dar pentru acest lucru USR PLUS are nevoie de un alt preşedinte şi nu este nici Dan Barna, nici Dacian Cioloş, acel preşedinte sunt eu", a declarat Darău.

Darău a spus că nu face compromisuri de dragul puterii şi că va demisiona după doi ani de preşedinţie pentru a declanşa alegeri libere.

Comitetul Politic al USR PLUS s-a reunit sâmbătă, la Teatrul Naţional din Bucureşti, pentru prezentarea candidaturilor la preşedinţia formaţiunii şi pentru componenţa Biroului Naţional. În cursa pentru preşedinţia USR PLUS s-au înscris vicepremierul Dan Barna, europarlamentarul Dacian Cioloş, copreşedinţi ai formaţiunii, şi senatorul Irineu Darău.