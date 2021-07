Liderul grupului USRPLUS, amenințare voalată pentru premier: „Şi domnul Cîţu este supus evaluării coaliţiei”

"Un premier care n-are susţinere în Parlament nu mai are putere. Şi Cîţu ştie asta”, a declarat vineri, 30 iulie, Ionuţ Moşteanu, liderul grupului parlamentar USRPLUS. Acesta a subliniat că nu „o să se întâmple să mai remanieze miniștrii doar așa că vrea domnul Cîțu, se trezește dimineața, supărat".

„Nu se pune problema să ieşim de la guvernare acum. Noi ne-am asumat să aducem un suflu nou. USR PLUS are 17% din Parlament şi 33% din coaliţie. De abia a început bătălia de guvernare. Eu vreau să stăm minimum 4 ani la guvernare, o să avem o discuţie în partid. Vom trage nişte linii roşii: dacă nu faceţi asta, plecăm. Nu vreau să abandonăm acum. Nu se pune problema ca Florin Cîţu să-i dea afară pe Drulă, Ghinea, Năsui.

Am avut discuţia asta când l-a dat afară pe Voiculescu. Şi domnul Cîţu este supus evaluării coaliţiei. Cîţu are o datorie faţă de coaliţie şi răspunde în faţa coaliţiei. Acum, Cîţu este un pic ocupat cu campania internă. Cîţu va trebui să vină la coaliţie. USR PLUS are de partea lui voturile din Parlament.

Un premier care nu are susţinere în Parlament nu are putere. Noi avem voturile din Parlament. Nu mai schimbăm miniştrii când se trezeşte dimineaţa domnul Cîţu supărat. Da, trebuie să fie o analiză pe fiecare minister. Dar cred că coaliţia se va aşeza după congresul PNL. Aritmetic nu există altă variantă de guvernare.

Noi cu PSD nu încăpem în aceeaşi teacă. Nici UDMR cu AUR nu încap în aceeaşi teacă. Suntem condamnaţi să guvernăm ţara. Sunt 2 poli de putere în PNL. Oamenii nu ştiu la ce coadă să se aşeze: la Orban sau la Cîţu? Şi pe mine mă surprinde tămbălăul din PNL. Liberalii îşi sapă nişte tranşee pe care vor trebui să le astupe. În Camera Deputaţilor avem doar cu 2 voturi în plus pentru legile organice, suntem la limită”, a declarat Ionuț Moșteanu pentru Aleph News.

Liderul grupului USRPLUS din Camera Deputaţilor recunoaşte că actuala coaliţie, după 7 luni de guvernare, nu stă bine la capitolul reforme:

„N-avem o reformă mare. Sunt mai multe mai mici. Avem miniştri care fac o treabă extraordinară: Drulă, Ghinea, Năsui, Ioana Mihăilă. Avem vreo 6-7 grupuri de lucru în coaliţie. Este important să pregătim arhitectura statului pentru viitor. Nu ştim cine va fi preşedinte în 2024, mi-aş dori ca Barna. Trebuie să pregătim statul pentru orice variantă”, a mai spus acesta.