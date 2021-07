Cine sunt cei sapte noi ambasadori numiti de Klaus Iohannis

Presedintele Klaus Iohannis a semnat vineri, 2 iulie, decretele pentru acreditarea a sapte ambasadori ai Romaniei in mai multe state, informeaza Administratia Prezidentiala.



Astfel, conform sursei citate, seful statului a semnat urmatoarele decrete:

"Decret privind acreditarea doamnei Elena Serbanescu in calitate de ambasador extraordinar si plenipotentiar al Romaniei in Republica Tunisiana, cu resedinta la Tunis;

- Decret privind acreditarea domnului Ovidiu Dranga in calitate de ambasador extraordinar si plenipotentiar al Romaniei in Japonia, cu resedinta la Tokyo;

- Decret privind acreditarea domnului Vasile Soare in calitate de ambasador extraordinar si plenipotentiar al Romaniei in Republica Azerbaidjan, cu resedinta la Baku;

- Decret privind acreditarea domnului Bogdan Mazuru, ambasador extraordinar si plenipotentiar al Romaniei in Confederatia Elvetiana, si in calitate de ambasador extraordinar si plenipotentiar al Romaniei in Principatul Liechtenstein, cu resedinta la Berna;

- Decret privind acreditarea doamnei Theodora-Magdalena Mircea, ambasador extraordinar si plenipotentiar al Romaniei in Republica Cuba, si in calitate de ambasador extraordinar si plenipotentiar al Romaniei in Federatia Saint Kitts si Nevis, in Antigua si Barbuda si in Saint Vincent si Grenadine, cu resedinta la Havana;

- Decret privind acreditarea doamnei Daniela-Mariana Sezonov-Tane, ambasador extraordinar si plenipotentiar al Romaniei in Republica India, si in calitate de ambasador extraordinar si plenipotentiar al Romaniei in Republica Populara Bangladesh si in Republica Federala Nepal, cu resedinta la New Delhi;

- Decret privind acreditarea domnului Radu-Gabriel Safta, ambasador extraordinar si plenipotentiar al Romaniei in Australia, si in calitate de ambasador extraordinar si plenipotentiar al Romaniei in Noua Zeelanda, cu resedinta la Canberra.