Presedintele Klaus Iohannis a aratat, la reuniunea Consiliului European de vineri, 25 iunie ca din perspectiva Romaniei elementele cheie in ceea ce priveste gestionarea relatiilor cu Federatia Rusa sunt cele cinci principii agreate de uniune.

Aceste prinicipii vizeaza solidaritatea UE si cooperarea cu partenerii cu pozitii similare, precum si continuarea si intensificarea sprijinului pentru partenerii din Vecinatatea Estica, potrivit Administratiei Prezidentiale.

Seful statului a subliniat importanta urmaririi unor interese comune si obiective clare, la nivelul Uniunii, cu o abordare unitara si coordonata in relatia cu Federatia Rusa, precum si rolul comunicarii strategice in ansamblul eforturilor UE.

Principalele subiecte aflate pe agenda Consiliului European au vizat gestionarea pandemiei de COVID-19, procesul de redresare economica, problematica migratiei, relatiile Uniunii Europene cu Turcia si cu Federatia Rusa, precum si alte aspecte de actualitate ale agendei externe a Uniunii. In urma discutiilor liderilor europeni, au fost adoptate concluzii.

Cu referire la relatiile cu Federatia Rusa, sefii de stat si de guvern au reiterat angajamentul pentru o abordare unitara, strategica si pe termen lung pe baza celor cinci principii directoare in politica UE fata de Rusia.

In acest sens, liderii au invitat Consiliul, Comisia Europeana si Inaltul Reprezentant sa continue implementarea deplina a acestora, cu o atentie deosebita acordata intereselor si valorilor Uniunii. In document este exprimata asteptarea unui angajament politic constructiv din partea Rusiei, precum si renuntarea la actiunile ostile statelor membre ale Uniunii sau statelor terte. Liderii europeni au solicitat Rusiei respectarea prevederilor Acordurilor de la Minsk, ca o conditie cheie pentru orice schimbare substantiala a atitudinii UE.

Liderii europeni au evidentiat importanta unui raspuns ferm si coordonat al UE si statelor membre fata de orice activitate maligna, ilegala si disruptiva din partea Rusiei, cu luarea in considerare a tuturor instrumentelor de care UE dispune si asigurarea coordonarii cu partenerii. In acest scop, liderii europeni au invitat Comisia Europeana si Inaltul Reprezentant sa prezinte optiuni privind masuri restrictive aditionale, inclusiv sanctiuni de natura economica. Prin concluziile adoptate, liderii europeni au subliniat necesitatea consolidarii cooperarii cu statele din Vecinatatea Estica, inclusiv la nivelul contactelor inter-umane.

Consiliul European a reiterat deschiderea UE pentru o angajare selectiva cu Rusia in domeniile de interes pentru UE si a invitat Comisia Europeana si Inaltul Reprezentant sa elaboreze optiuni concrete, inclusiv conditionalitati si parghii in acest sens, pe teme precum clima si mediul, sanatatea, unele dosare de politica externa si de securitate, respectiv aspecte multilaterale precum Acordul nuclear iranian, Siria si Libia. Consiliul European va explora si formatele si conditionalitatile dialogului cu Rusia.

In privinta migratiei, liderii europeni au agreat ca, desi masurile formulate de UE si statele membre au condus la scaderea fluxurilor ilegale in ultimii ani, evolutiile pe anumite rute raman o sursa de ingrijorare si necesita vigilenta continua si actiune urgenta. Sefii de stat si de guvern au incurajat parteneriate reciproc avantajoase si continuarea cooperarii cu statele de origine si de tranzit. Astfel, liderii au evidentiat necesitatea unor actiuni concrete pentru combaterea cauzelor de baza ale migratiei, sprijinirea refugiatilor si persoanelor dislocate in regiune, cooperarea in operatiunile de salvare, consolidarea capacitatilor de gestionare a migratiei, gestionarea migratiei legale, in limitele competentelor nationale, precum si asigurarea proceselor de returnare si readmisie.

In acest sens, liderii europeni au invitat Comisia Europeana si Inaltul Reprezentant sa propuna actiuni concrete, in cooperare cu statele membre, pentru implementarea de planuri de actiune pentru statele prioritare de origine si de tranzit pana in toamna anului 2021.

Cu referire la relatiile cu Turcia, liderii europeni au reiterat interesul strategic al UE pentru un mediu sigur si stabil in regiunea Mediteranei de Est si pentru dezvoltarea unei relatii reciproc avantajoase a UE cu Turcia, precum si disponibilitatea UE de a se angaja in consolidarea etapizata, proportionata si reversibila a cooperarii cu Turcia. Sefii de stat si de guvern au salutat dezescaladarea situatiei din Mediterana de Est, evidentiind importanta sustenabilitatii acestei situatii, in linie cu declaratia adoptata la Consiliul European din 25 martie 2021. In concluziile adoptate, liderii au reiterat necesitatea solutionarii provocarilor curente privind implementarea Uniunii Vamale, luand nota de demararea discutiilor la nivel tehnic privind modernizarea Uniunii Vamale UE-Turcia.

Liderii europeni au invitat Comisia Europeana sa prezinte, de urgenta, propuneri formale de continuare a sprijinului financiar pentru refugiatii sirieni si comunitatile de primire din Turcia, Iordania si Liban, precum si din alte regiuni. Concluziile adoptate de lideri contin o serie de referiri la problematica cipriota, fiind reafirmate angajamentele anterioare ale UE in acest domeniu, precum si la ingrijorarile provocate de problemele privind respectarea statului de drept si a drepturilor fundamentale in Turcia.

Agenda externa a reuniunii liderilor a fost completata de o serie de discutii punctuale cu privire la anumite dezvoltari recente pe aceasta dimensiune, in special cu privire la Belarus si Sahel, dar si in ceea ce priveste situatiile din Libia si Etiopia. Liderii europeni au condamnat recentele activitati maligne din spatiul cibernetic, mentionand, in acest sens, Irlanda si Polonia, si invita Consiliul sa identifice raspunsurile corespunzatoare, cu referire la instrumentarul dezvoltat de UE in domeniul diplomatiei cibernetice.