Istoria guvernelor care au picat in urma motiunilor de cenzura. PSD, singurul partid care si-a dat jos propriul guvern

Marcel Ciolacu a anuntat ca PSD va depune o motiune de cenzura impotriva Guvernului Citu, care o sa fie votata pana la sfarsitul sesiunii parlamentare actuale.

Liderul PSD este increzator in sansele motiunii de a trece si chiar a vorbit despre ideea unui guvern minoritar si a alegerilor anticipate. Nu este prima data cand un guvern al Romaniei pica in urma unei motiuni de cenzura.

Guvernul Boc

Guvernul condus de Emil Boc a detinut puterea executiva in Romania in intervalul 22 decembrie 2008 - 23 decembrie 2009, cand a fost demis prin motiune de cenzura, fiind primul guvern roman care a cazut prin motiune de cenzura dupa Revolutie.

Motiunea intitulata "11 impotriva Romaniei", initiata de PNL si UDMR, cu semnaturile a sapte deputati PSD, a primit 254 de voturi pentru si 176 de voturi impotriva.

Guvernul Mihai Razvan Ungureanu

Guvernul condus de Mihai Razvan Ungureanu a detinut puterea executiva in intervalul 9 februarie - 7 mai 2012. Dupa doar 78 de zile de functionare, guvernul a cazut dupa ce USL a depus o motiune de cenzura.

Motiunea USL, intitulata ""Opriti guvernul santajabil. Asa nu, niciodata!", a trecut cu 235 de voturi pentru si 9 impotriva.

Dupa caderea Guvernului Ungureanu, a urmat instalarea Guvernului Ponta.

Guvernul Sorin Grindeanu

Guvernul condus de Sorin Grindeanu, girat de PSD si ALDE, a condus Romania in intervalul 4 ianuarie - 29 iunie 2017. A inceput sa se clatine in ianuarie 2017 cand codurile penale si de procedura penala au fost modificate prin OUG13/2017. Au avut loc proteste masive fata de conducere, cand sute de mii de oameni au iesit in strada, astfel ca guvernul a abrogat ulterior modificarea legislativa.

Opozitia a initiat o motiune de cenzura, dar fara folos. Din contra, a cazut cand tocmai PSD a decis sa o initieze.

Totul a inceput de la un conflict intre Liviu Dragnea, liderul PSD la vremea respectiva, si premierul Grindeanu. Ministrii din guvern sustineau ca Grindeanu nu ii consulta atunci cand lua decizii.

Liviu Dragnea a facut un raport de evaluare a aplicarii programului de guvernare in 11 iunie, potrivit caruia doar trei ministri ar fi trecut evaluarea, fiind vorba despre Petre Daea, Lia Olguta Vasilescu si Carmen Dan.

Liviu Dragnea i-a cerut demisia lui Grindeanu, dar acesta a refuzat, declarand ca asteapta o executie publica.

PSD si ALDE au retras guvernului sprijinul politic la 14 iunie 2017. Grindeanu si-a mentinut pozitia si i-a cerut liderului PSD sa demisioneze. Ziua urmatoare Grindeanu a fost exclus din partid, iar PSD a decis sa initieze o motiune de cenzura pentru a da jos guvernul.

Guvernul Grindeanu a fost demis cu 241 de voturi pentru si 10 impotriva in 21 iunie 2017. PNL, UDMR si USR s-au abtinut de la vot. Opt zile mai tarziu, a fost inlocuit cu guvernul Tudose.

Guvernul Mihai Tudose

Guvernul condus de Mihai Tudose a fost investit in 29 iunie 2017 si a rezistat aproape sapte luni. 16 dintre ministri au facut parte si din guvernul precedent, cel condus de Sorin Grindeanu. Chiar daca guvernul nu a picat in urma unei motiuni de cenzura, situatia a fost asemanatoare cu cea a conducerii anterioare. Mihai Tudose si-a dat demisia pe fondul unor tensiuni in relatia cu Liviu Dragnea, astfel ca ministrii cabinetului au fost revocati din functie odata cu plecarea sa.

In timpul scurt petrecut la conducere, guvernul s-a axat pe modificari in sistemul fiscal, crescand contributiile la asigurarile sociale ce trebuie sa fie platite statului de cei care deruleaza contracte de munca. Astfel, s-a creat impredictibilitate in mediul fiscal.

Si acest guvern a inceput sa se clatine in urma unor conflicte cu Liviu Dragnea. Trei ministri PSD, Sevil Shhaideh, Rovana Plumb si Razvan Cuc, au demisionat din Guvern, in ciuda faptului ca partidul s-a opus in unanimitate. Daca n-ar fi demisionat cei trei, ar fi demisionat premierul Mihai Tudose, iar PSD ar fi riscat sa piarda guvernarea, in conditiile in care presedintele Klaus Iohannis l-a avertizat pe Dragnea ca nu va mai desemna un nou premier PSD. Practic, Mihai Tudose a pus partidul sa aleaga: ori el, ori ministrii.

Tensiunile au continuat, astfel incat Comitetul Executiv al PSD a votat restragerea sprijinului politic acordat Guvernului Tudose iar premierul si-a dat demisia in 16 ianuarie 2018.

"Merg la Palatul Victoria sa imi iau lucrurile de acolo. Nu voi asigura interimatul", a declarat atunci Mihai Tudose.

Dintre toti membrii CEx, au fost doar 4 voturi in favoarea demisiei si 4 abtineri, restul votand pentru retragerea sprijinului politic.

Guvernul Viorica Dancila

Guvernul condus de Viorica Dancila a guvernat Romania in intervalul 29 ianuarie 2018 - 10 octombrie 2019, cand a fost demis prin motiune de cenzura.

Motiunea a trecut cu 238 de voturi pentru si 5 impotriva. Documentul a fost initiat de partidele din Opozitie si a fost semnat de parlamentari de la PNL, USR, PMP, UDMR, Pro Romania si ALDE. Motiunea a fost semnata si de patru parlamentari PSD si de un parlamentar al minoritatilor nationale.

Initiatorii motiunii de cenzura sustineau ca Guvernul Dancila este "cel mai nociv" din ultimii 30 de ani.

"Vom putea reaseza Romania pe drumul ei firesc: prin investitii publice majore, prin utilizarea fondurilor europene, printr-o crestere economica solida bazata pe productie si exporturi, prin servicii publice de cea mai buna calitate", se arata in motiune.

In document se arata si ca Guvernul nu mai avea majoritate parlamentara si nici legitimitatea politica pentru a guverna tara.