A pornit votul de învestire a guvernului Ciucă. Ciolacu: „PSD știe să guverneze”. Barna: „De ce nu l-ați chemat pe Dragnea la justiție?” LIVETEXT

Camera Deputaţilor şi Senatul votează joi, 25 noiembrie, într-un plen reunit, programul de guvernare şi lista Executivului Ciucă. Toţi miniştrii propuşi în Guvern şi susţinuţi de alianţa PNL-PSD-UDMR şi minorităţi au fost avizaţi favorabil, miercuri, în comisiile de specialitate. Înaintea plenului, liderii coaliţiei vor semna acordul politic care va sta la baza alianţei, au declarat surse politice, pentru News.ro.

UPDATE 12.15 A început votul.

UPDATE 12.00 Alfred Simonis: Nu intenționam să mai iau cuvântul. USR e atât de mic încât nu se mai vede. Violeta Alexandrum Dvs ați fost învestită într-un guvern Orban cu voturile PSD în martie 2020 și nu părea să fiți deranjată

Legat de ministerul Familieil. Pentru progresiști chestiunea asta vă încurcă cu tată 1, tată 2. Pentru România e fundamental un astfel de minister să crească natalitatea. V-am auzit vorbind despre justiție. După standardele dvs, domnule Barna, sunteți un penal.

În ceea ce privește OUG 13, hai să spunem adevărul. Și dvs și domnul Moșteanu și Drulă și Năsui și mulți ați fost parlamentari și în mandatul 2016 - 2020. Pe 14 iunie 2017 a avut loc moțiunea de cenzură împotriva lui Grindeanu. Nici dvs nici Bulai nici Drulă nu ați votat moțiunea invocând că s-a dat OUG 14. Poate explicați.

Poporul român are o medie a inteligenței mai mare decât a inteligenței din USR. O dovadă e că Dacian Cioloș a câștigat congresul USR. A reușit Dacian Cioloș să vă ia partidul. Spune multe despre nivelul de inteligență.

UPDATE 11.45 Senatorul independent Diana Șoșoacă a avut un nou discurs delirant în plenul Parlamentului. Aceasta a sugerat că șeful DSU Raed Arafat ar avea „o armată de afgani” care „va intra peste noi în case și ne va vaccina obligatoriu”. De asemenea, Șoșoacă a criticat PSD și PNL pentru faptul că au o singură femeie în guvern. „O să vă fac o vizită doamna Firea, sunt mult elucruri pe care trebuie să le rezolvăm”.

„În momentul în care veți avea pașaportul verde și veți impune vaccinarea obligatorie vă spun că eu personal voi scoate cât de mulți români pot în stradă și cred că și George Simion la fel. Aveți cuvântul meu că veți avea parte de cea mai mare nesupunere civică.

Văd că tot îl păstrați pe Raed Arafat cu tot cu cei 90.000 de soldați care vor veni peste noi în case. Există legitimă apărare. Atunci avem dreptul să ne apărăm viața în legitimă apărare”, a mai afirmat Șoșoacă.

UPDATE 11.35 Anca Dragu: Nu-mi amintesc să fi văzut vreodată un program de guvernare atât de slab și ineficient. Majorarea salariului e deja în legislație. Se prevede maximizarea randamentelor economice în companiile de stat. În realitate, presa a relatat cu toate companiile publica au fost împărțite pentru clientela de partid.

UPDATE 11.30 Claudiu Târziu: În general, generalii ajung în fruntea țării în momente de criză maximă, în preajma sau timpul războielor sau vremuri foarte tulburi. Acest lucru e un semnal îngrijorător pentru toată lumea. Vă întreb, cu cine suntem în război sau cu cine urmează? Sau pentru cine coborâm armata din pod? Armata a fost pe străzi la începutul pandemiei. A fost pusă responsabilă pentru vaccinarea românilor. Credibilitatea armatei este în suferință.

Un general la fruntea guvernului e un semnal foarte serios. Românii se vor întreba dacă este gata cu democrația. Armata politică din spatele generalului Nicolae Ciucă e una compromisă. PSD și PNL sunt responsabile de situația dramatică a României de azi precum și de crizele multiple. PSD și PNL au condus România în ultimele trei decenii, prin rotație și uneori prin alianță. Ce iluzii ne mai putem face în legătură cu un guvern PSD - PNL?

Nașul acestei alianțe este Klaus Iohannis. Vinovatul principal pentru dezastrul din ultimii ani. Marele și veșnicul absent de la datoria pe care-l obligă funcția.

UPDATE 11.20 Violeta Alexandru: `Mă uitam la Florin Roman cum îl aplauda pe Ciolacu. Această imagine o să-mi rămână multă vreme. Nu suntem toți la fel. există ceva ce banii publici nu vor putea cumpăra niciodată. Coloană vertebrală și respect pentru cuvântul dat. Am stat în stradă, în frig împotriva OUG 13 semnată de Grindeanu. Gabriela Firea care spunea că Iohannis nu are o familie normală pentru că nu are copii, primește acum ministerul Familiei. Incredibil.

Am fost printre cei care au protestat împotriva acestui stil pesedist.

Este urât ce se întâmplă în acest moment. Nu se poate. Rog pe toți liberalii care au coloană să se uite bine la ceea ce fac”. Fosta membră PNL a fost aplaudată pentru discurs de către parlamentarii USR.

UPDATE 10.55 Dan Barna: „Domnule Ciolacu, încep prin a vă felicita pentru achiziţie. Nu e puţin lucru să scoţi PNL de la guvernare, din vioara 1, şi să îl bagi înapoi ca anexă a PSD. Nu e chiar de colo să convingi echipa câştigătoare să smulgă înfrângerea din ghearele victoriei pentru că asta au făcut în aceste zile colegii din PNL, din echipa câştigătoare, au aruncat senin pe geam rezultatul alegerilor de anul trecut şi s-au încolonat cuminţi în spatele partidului dumneavoastră”, a declarat Dan Barna.

”Aţi reuşit, domnule Ciolacu, ceea ce nici Iliescu nu a făcut, aţi scos PNL din istorie şi l-aţi pus în buzunarul de la piept al PSD”, a adăugat Barna.

”De ce nu l-aţi chemat pe Liviu Dragnea, că e liber de contract, să-i daţi Ministerul Justiţiei?”, a mai afirmat Barna, criticând, de asemenea, că a fost cooptat în Guvern Sorin Grindeanu, premierul OUG 13.

UPDATE 10.49 Senatorul PNL Daniel Fenechiu îl contrazice pe Ciolacu cu privire la cei doi ani pierduți și dă vina pe USR pentru neimplementarea reformelor liberale. Un grup mare de social-democrați au ieșit din sală în timpul discursului liberalului.

UPDATE 10.40 Președintele PSD Marcel Ciolacu: Au fost doi ani de instabilitate. Doi ani pierduți. Doi ani în care milioane de români au fost abandonați de stat. Suntem într-un punct critic care necesită o decizie fundamentală. PSD este cel mai responsabil și stabil partid din România.

De aceea PSD trebuie să facă o alegere în acest moment. PSD nu fuge de responsabilitate.

PSD știe să guverneze. Am demonstrat-o întotdeauna. Mai ales când am venit să reparăm dezastrul unor alte guvernări. Le mulțumesc tuturor miniștrilor PSD pentru că au acceptat această provocare și îi rog să fie alături de români în fiecare decizie luată.

În pandemie cei bogați s-au îmbogățiți și mai mult. Acest lucru trebuie să se schimbe. PSD intră la guvernare pentru a le fi alături celor care au luptat singuri până acum. E momentul să demonstrăm românilor că pot avea o guvernare care poate să lucreze pentru ei. Mulți români duc o luptă dură cu greutățile de zi cu zi. Multora le e din ce în ce mai greu să plătească facturile.

UPDATE 10.30 Premierul desemnat Nicolae Ciucă își expune discursul în plenul parlamentului. Cea mai mare parte a aleșilor din sală pare să nu fie atentă.

„Noi, cei care suntem azi în fața dumneavoastră pentru a vă cere votul de încredere, am trecut peste acele lucruri care ne separă și am găsit lucrurile care ne unesc. Am înțeles că mai presus de orice orgoliu și de orice adversitate politică se află interesul românilor.

Pandemia ne-a învățat un lucru, acela e că timpul este prețios. Suntem determinați să ducem acest program la îndeplinire și să punem capăt situației tensionate pe care țara noastră o parcurge.

În vreme ce zi de zi asistăm la discursuri acide, noi am înțeles să venim în fața dumneavoastră cu un program de guvernare sustenabil, care să ofere României garanția că lucrurile vor intra în normal și că vom avea stabilitate în perioada următoare”, a declarat Nicolae Ciucă.

UPDATE 10.25 Fostul președinte al PNL Ludovic Orban s-a așezat în ultima bancă de la grupul liberal. Cei loiali lui îl salută rând pe rând.

Acordul politic pentru formarea Coaliţiei Naţionale pentru România - coaliţie de guvernare pentru perioada 2021-2024 - poate fi accesat AICI.

Conform agendei şedinţei de joi afişată pe site-ul Camerei Deputaţilor, reuniunea va începe cu prezentarea programului şi a listei Guvernului de către premierul desemnat Nicolae Ciucă.

Ulterior vor avea loc dezbateri asupra programului şi listei Guvernului şi pe urmă va fi exercitat de către deputaţi şi senatori votul asupra cererii de acordare a încrederii Parlamentului asupra programului şi a întregii liste a Guvernului.

Pentru ca Guvernul Ciucă să fie învestit sunt necesare minimum 234 de voturi „pentru”. Votul este secret cu bile.

În cazul întrunirii numărului necesar de voturi pentru învestire, hotărârea Parlamentului privind acordarea votului de încredere este înaintată de asemenea de îndată şefului statului spre a proceda la numirea Guvernului.