George Stanga, deputatul interceptat in timp ce incerca sa intervina pe langa ministrul Drula, a fost ales presedintele PNL Galati

Deputatul PNL George Stanga a fost ales presedinte al filialei PNL Galati, cu unanimitate de voturi, conform unei informari a organizatiei din acest judet.



"PNL Galati are o noua conducere! Vineri, 2 iulie, a fost aleasa noua conducere a filialei judetene a PNL Galati in cadrul Comitetului de Coordonare Judetean. Presedintele filialei a fost ales cu majoritate de voturi deputatul George Stanga", se arata in postarea PNL Galati pe pagina de Faecbook.

George Stanga si presedintele Consiliului Judetean Prahova, Iulian Dumitrescu, au fost inregistrati de procurorii DNA chiar in biroul ministrului transporturilor in timp ce ii cereau lui Catalin Drula, sa ii pastreze in functie pe sefii Asociatiei Romane de Salvare a Vietilor Omenesti pe Mare si Administratiei Fluviale a Dunarii de Jos Galati, dupa cum rezulta din propunerea de arestare preventiva transmisa de procurorii DNA Tribunalului Constanta, consultata de G4Media.ro.

Procurorii arata in propunerea de arestare ca deputatul Stanga voia sa demonstreze ca are influenta politica si pentru ca sa castige astfel conducerea PNL Galati, potrivit sustinerilor lui Stanga si Iulian Dumitrescu.

Deputatul Stanga: "As vrea sa te rog frumos sa imi prelungesti mandatele celor doi directori..., sunt luna asta amandoua si la AFDJ si la APDM si principalul lucru, ti-o spun din tot sufletul, pentru mine este rationamentul politic, ca eu am alegeri interne in partid si nu mi-ar conveni sa..., adica nu zic ca as pierde alegerile la Galati, dar nici un as avea o situatie foarte confortabila daca mi-as pierde oamenii de acolo.