George Simion: Marti nu votam motiunea PSD, ci inlaturarea Guvernului Citu

Copresedintele AUR, George Simion, a declarat ca parlamentarii partidului nu vor vota motiunea de cenzura a PSD, dar vor vota pentru inlaturarea Guvernului Citu, "care, in numai 6 luni, a facut multe pagube".

"Nu ar trebui sa mizeze social-democratii pe voturile noastre, pentru ca am trimis propunerile noastre privind textul motiunii si, in afara de cateva propozitii, nu au introdus acele paragrafe dorite de noi. Totodata, AUR va vota si se va alatura oricarui demers pentru a inlatura acest guvern, asa ca noi, maine, nu votam motiunea PSD, ci votam inlaturarea Guvernului Citu, care, in numai 6 luni, a facut multe pagube pentru antreprenorii romani, in special, si pentru toti romanii din sectorul bugetar si din privat, in general. Grupurile parlamentare AUR de la Camera Deputatilor si de la Senat vor vota pentru ca acest guvern sa cada", a spus Simion, la Palatul Parlamentului.

El a adaugat ca PSD si AUR sunt doua entitati diferite, cu ideologii diferite.

"Noi o sa votam caderea Guvernului Citu. (...) Am avut discutii cu mai multi parlamentari si din cercul guvernamental, si acum si la viitoarele motiuni speram sa ni se alature din ce in ce mai multi, pentru ca Guvernul Citu e un guvern nociv pentru romani.(...) Speram maine, daca nu, vom depune si noi motiune de cenzura in luna septembrie sau mai devreme, ca parlamentari de la PNL sa voteze caderea guvernului", a mai afirmat Simion.